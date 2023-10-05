Українські військові просунулися біля Новопрокопівки та Бахмута – ISW

Українські війська продовжували наступальні дії і просунулися вперед в районі Бахмута Донецької області, вздовж лінії Авдіївка-Донецьк та біля Новопрокопівки Запорізької області.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Аналітики інституту повідомляють, що кореспондент кремлівського видання "Известия" стверджував, що українські сили утримують позиції в радіусі 40 метрів від залізничного полотна поблизу Кліщіївки на Донеччині.

Реклама:

Російські військові також стверджували, що українські війська відновили бронетехнічні штурми поблизу Кліщіївки та Андріївки в напрямку залізничної колії та що тривають бої в суперечливих "сірих зонах" на північний схід і південний захід від Андріївки.

Окрім цього, за інформацією з російських джерел відомо, що українські сили продовжували обмежені наступальні операції на лінії Авдіївка-Донецьк і незначно просунулися.

На заході Запорізької області українські війська досягли підтверджених успіхів. Геолокаційні кадри, опубліковані 4 жовтня, показують, що українські сили незначно просунулися вздовж невеликої місцевої дороги на схід від Новопрокопівки (приблизно 5 км на південний схід від Роботиного). Українські сили також утримують позиції поблизу системи окопів, яка пролягає вздовж траси Оріхів-Токмак між Роботиним і Новопрокопівкою.

ВІДЕО ДНЯ

Російські військові відзначають, що українські війська посилили обстріли вздовж лінії Роботине-Копані (приблизно 5 км на північний захід від Роботиного), і деякі російські джерела стверджували, що українські сили просунулися до деяких російських оборонних окопів на цій лінії протягом останнього дня.

Російські війська 4 жовтня продовжили контратаку на заході Запорізької області та відновили деякі позиції. Український Генштаб повідомив, що російські сили атакували поблизу Роботиного та Вербового. Декілька російських джерел стверджували, що російським десантникам (ВПВ) вдалося відкинути українські сили приблизно на 2 км біля Вербового 4 жовтня. Російський військовий блогер опублікував яскраві кадри, на яких загін десантників 7-ї дивізії ВПВ нібито зачищає захоплений український опорний пункт десь між Роботиним і Вербовим.

Ключові висновки ISW за 4 вересня: