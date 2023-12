Росія перекинула 14 кораблів Чорноморського флоту в Новоросійськ – експерт OSINT

Супутникові знімки за 1 жовтня свідчать, що 14 кораблів Чорноморського флоту РФ перекинули з анексованого Севастополя до Новоросійська у Краснодарському краї Росії.

Джерело: американський OSINT-дослідник MT Anderson у Twitter із посиланням на дані супутників

Деталі: За словами аналітика, до Новоросійська перебазувалися два фрегати проекту 11356 "Адмірал Ессен" і "Адмірал Макаров", три дизельні підводні човни, п'ять великих десантних кораблів і кілька малих ракетних кораблів.

🇷🇺BSF Update🇷🇺

0.5M📷 from 4 Oct 2023 of Novorossiysk.

- 6x Amphibious vessels: 4x Ropucha / 1x Ivan Gren / 1x Alligator

- 2x Admiral Grigorovich Class: 1 Essen in port, Makarov ready to depart?

- 1 of 4 Pr. 22160 present

- 2 of 3 Pr. 21631 present

- 3x Improved KILO present pic.twitter.com/tJYWlPLMYC — MT Anderson (@MT_Anderson) October 4, 2023

Супутникові знімки від 2 жовтня показали, що у Феодосії в анексованому Криму знаходяться один великий десантний корабель, тральщики та малі ракетні кораблі.

🇷🇺BSF: FEODOSIA🇷🇺

0.5M📷 from 2 Oct 2023. While the new Karakurt Class corvette has departed, we see 2x Alexandrit Class, 1x Buyan-M, 1x Ropucha, 1x Tarantul Class and 1x Pr. 22160 (1st time I've seen that class here). Also, grain thief GOLDEN YARA is still loading her plunder. pic.twitter.com/qbLnfllQuJ — MT Anderson (@MT_Anderson) October 2, 2023

Крім того, в самому Севастополі, судячи з знімків від 2 жовтня, залишаються чотири великі десантні кораблі проекту 775 (за класифікацією НАТО — Ropucha) та підводний човен класу Kilo.

🇷🇺BSF: SEVASTOPOL🇷🇺

0.5M📸 from 2 Oct 2023. Only views of the Frigate pier and Pivdenna Bay. 4x Ropucha Class in port (excluding the dry dock). Also, for those that follow the grain thieves, MATROS POZYNICH appears to be in for repairs, hopefully for a long time. @kattyfun1 pic.twitter.com/TBhAQLJdTk — MT Anderson (@MT_Anderson) October 3, 2023

Передісторія: