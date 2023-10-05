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Росія перекинула 14 кораблів Чорноморського флоту в Новоросійськ – експерт OSINT

"Українська правда"Четвер, 5 жовтня 2023, 01:22
Росія перекинула 14 кораблів Чорноморського флоту в Новоросійськ – експерт OSINT
Скріншот twitter.com/MT_Anderson

Супутникові знімки за 1 жовтня свідчать, що 14 кораблів Чорноморського флоту РФ перекинули з анексованого Севастополя до Новоросійська у Краснодарському краї Росії.

Джерело: американський OSINT-дослідник MT Anderson у Twitter із посиланням на дані супутників

Деталі: За словами аналітика, до Новоросійська перебазувалися два фрегати проекту 11356 "Адмірал Ессен" і "Адмірал Макаров", три дизельні підводні човни, п'ять великих десантних кораблів і кілька малих ракетних кораблів.

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Супутникові знімки від 2 жовтня показали, що у Феодосії в анексованому Криму знаходяться один великий десантний корабель, тральщики та малі ракетні кораблі.

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Крім того, в самому Севастополі, судячи з знімків від 2 жовтня, залишаються чотири великі десантні кораблі проекту 775 (за класифікацією НАТО — Ropucha) та підводний човен класу Kilo.

Передісторія: 

Теми: війнаРосіяЧорне море
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