Олещук підтримав ідею перейменувати Повітрофлотський у Києві на проспект Повітряних сил

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук закликав мера Києва Віталія Кличка перейменувати Повітрофлотський проспект у столиці на проспект Повітряних сил.

Джерело: депутатка Київради від "Слуги Народу" Ксенія Семенова у Telegram речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат у коментарі "Українській правді"

Деталі: Депутатка оприлюднила лист Олещука на адресу очільника столиці.

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Олещук зазначає, що розглянув депутатське звернення народних депутатів України Романа Лозинського та інших щодо перейменування Повітрофлотського проспекту у місті Київ на проспект Повітряних сил та підтримав цю ініціативу.

Під час відбиття широкомасштабної російської агресії військовослужбовці Повітряних сил ЗСУ героїчно боронять Україну від російської навали, наносять нищівних втрат ворогу, йдеться в листі.

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За даними командувача, в надскладних умовах воїни-авіатори вже здійснили 15000 бойових вильотів на вогневе ураження. Воїни-зенітники від початку повномасштабного вторгнення знищили понад 4400 російських повітряних цілей. Зокрема близько 1400 крилатих ракет, 202 ворожі літаки та 134 вертольоти.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат підтвердив УП автентичність оприлюдного документа.

Пряма мова: "Весь світ знає про легендарних "привидів Києва", про оборону столиці від російських нальотів на початку повномасштабної агресії РФ. Саме Повітряні сили втримали небо над серцем країни в перші тижні великої війни.

Було б логічно замінити стару радянську назву, вшановуючи внесок Повітряних сил".

Що передувало: За кілька днів петиція про перейменування Повітрофлотського проспекту в проспект Повітряних сил набрала необхідну кількість голосів. Київраду закликають підтримати звернення киян і відмовитися від пропозиції перейменувати проспект в честь Європейського Союзу.

За перейменування Повітрофлотського на проспект Європейського союзу у Київраді виступила "Євросолідарність". Згодом партія провела рекламну кампанію, аби вплинути на голосування у "Київ Цифровий".

Проєкт рішення з цим варіантом назви вніс міський голова Віталій Кличко.

Нагадаємо: У червні постійна комісія Київської міської ради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій підтримала перейменування Повітрофлотського проспекту, аби вшанувати Повітряні сили ЗСУ. Тоді йшлося про назву Повітрянофлотський.