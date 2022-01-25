Нардеп Дмитрук влаштував бійку в Одеській міськраді
Народний депутат Артем Дмитрук, який нещодавно залишив президентську партію "Слуга народу", влаштував бійку на засіданні земельної комісії Одеської міської ради.
Джерело: "Думская", поліція Одеської області
Деталі: Дмитрук намагався прорватися на засідання, де розглядали відведення землі під санаторієм Держприкордонслужби "Аркадія".
За допомогою групи підтримки він пройшов до зали на другому поверсі, де почав бігати по столах і ламати меблі.
Повідомляється, що через дії нардепа травми різного ступеня тяжкості отримали кілька працівників міськради та муніципальної безпеки.
У поліції повідомили, що кваліфікували подію за ч.3 ст. 296 ККУ (хуліганство).
Сутичка у міськраді сталася між Дмитруком, його помічниками та прибічниками з муніципальною охороною. В результаті конфлікту постраждало троє охоронців.
Наразі правоохоронці опитують свідків та учасників конфлікту.
Передісторія:
- 15 листопада нардепа Артема Дмитрука вирішили виключити з фракції "Слуга народу".
- До того "Слуга народу" на з'їзді вирішувала питання про виключення Дмитрука, який "розчарувався у політиці партії".
- Дмитрук також був одним з трьох "антивакцинаторів" у ВР – за словами голови фракції "СН" Давида Арахамії, він заявляв, що не робитиме щеплення проти коронавірусу.
- Повідомлялося, що Дмитрук увійде до складу міжфракційного об'єднання "Розумна політика", яке створює ексспікер Ради Дмитро Разумков. Наразі він не входить до жодної із фракцій.