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Нардеп Дмитрук влаштував бійку в Одеській міськраді

Вівторок, 25 січня 2022, 11:28
Нардеп Дмитрук влаштував бійку в Одеській міськраді
АРТЕМ ДМИТРУК. ФОТО З ЙОГО FACEBOOK

Народний депутат Артем Дмитрук, який нещодавно залишив президентську партію "Слуга народу", влаштував бійку на засіданні земельної комісії Одеської міської ради.

Джерело: "Думская", поліція Одеської області

Деталі: Дмитрук намагався прорватися на засідання, де розглядали відведення землі під санаторієм Держприкордонслужби "Аркадія".

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За допомогою групи підтримки він пройшов до зали на другому поверсі, де почав бігати по столах і ламати меблі.

Повідомляється, що через дії нардепа травми різного ступеня тяжкості отримали кілька працівників міськради та муніципальної безпеки.

 

У поліції повідомили, що кваліфікували подію за ч.3 ст. 296 ККУ (хуліганство).

ВІДЕО ДНЯ

Сутичка у міськраді сталася між Дмитруком, його помічниками та прибічниками з муніципальною охороною. В результаті конфлікту постраждало троє охоронців.

Наразі правоохоронці опитують свідків та учасників конфлікту. 

 

Передісторія:

  • 15 листопада нардепа Артема Дмитрука вирішили виключити з фракції "Слуга народу".
  • До того "Слуга народу" на з'їзді вирішувала питання про виключення Дмитрука, який "розчарувався у політиці партії".
  • Дмитрук також був одним з трьох "антивакцинаторів" у ВР – за словами голови фракції "СН" Давида Арахамії, він заявляв, що не робитиме щеплення проти коронавірусу. 
  • Повідомлялося, що Дмитрук увійде до складу міжфракційного об'єднання "Розумна політика", яке створює ексспікер Ради Дмитро Разумков. Наразі він не входить до жодної із фракцій.

Українська правда
Теми: Верховна РадабійкаОдесаСлуга народу
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