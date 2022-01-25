Нардеп Дмитрук влаштував бійку в Одеській міськраді

АРТЕМ ДМИТРУК. ФОТО З ЙОГО FACEBOOK

Народний депутат Артем Дмитрук, який нещодавно залишив президентську партію "Слуга народу", влаштував бійку на засіданні земельної комісії Одеської міської ради.

Джерело: "Думская", поліція Одеської області

Деталі: Дмитрук намагався прорватися на засідання, де розглядали відведення землі під санаторієм Держприкордонслужби "Аркадія".

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За допомогою групи підтримки він пройшов до зали на другому поверсі, де почав бігати по столах і ламати меблі.

Повідомляється, що через дії нардепа травми різного ступеня тяжкості отримали кілька працівників міськради та муніципальної безпеки.

У поліції повідомили, що кваліфікували подію за ч.3 ст. 296 ККУ (хуліганство).

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Сутичка у міськраді сталася між Дмитруком, його помічниками та прибічниками з муніципальною охороною. В результаті конфлікту постраждало троє охоронців.

Наразі правоохоронці опитують свідків та учасників конфлікту.

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