"Слуги" вирішили вигнати нардепа з фракції

Нардепа Артема Дмитрука на засіданні 15 листопада вирішили виключити з фракції "Слуга народу".

Джерело: прессекретарка партії Юлія Палійчук у Telegram

Пряма мова Палійчук: "На засіданні фракції "Слуга Народу" прийнято рішення ініціювати процедуру виключення Артема Дмитрука зі свого складу".

Деталі: Палійчук наголосила, що Дмитрука виженуть із комітету з питань правоохоронної діяльності.

Разом із тим із комітету з питань економічного розвитку.виженуть Людмилу Буймістер, яка нещодавно покинула фракцію.

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що "Слуга народу" на з'їзді вирішуватиме питання про виключення Дмитрука, який "розчарувався у політиці партії".

Дмитрук також був одним з трьох "антивакцинаторів", яких називав глава фракції "слуг" Давид Арахамія.

Також Дмитрук увійде до складу міжфракційного об'єднання "Розумна політика", яку створить ексспікер Ради Дмитро Разумков.