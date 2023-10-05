Ярова розповіла, чи надходили їй пропозиції стати заступницею Умєрова

Членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони Дана Ярова прокоментувала те, чи отримувала вона пропозиції стати заступницею нового міністра оборони Рустема Умєрова та чи проходила якісь співбесіди на цю посаду.

Джерело: Ярова в інтерв’ю "Українській правді"

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Пряма мова: "Давайте так. Я скажу, що в паблік цю інформацію дала не я. Це вже почали роздмухувати інші люди. Навіщо? Не знаю. На упередження, на якусь дискредитацію. На що було розраховано, я не знаю.

Пан міністр зі мною досі не зустрівся. Хоча, чесно кажучи, з точки зору політичної зустрітися з представником громадськості і зробити, я не знаю, якесь протокольне фото і написати – спілкуємося з громадськістю, все нормально. Мені здається, це не так складно".

Що передувало: Після зміни очільника Міноборони мережею почали ширитись чутки, що Ярова може стати однією із заступників нового міністра Рустема Умєрова. У Міністерстві оборони це не коментували.

ВІДЕО ДНЯ

18 вересня Кабінет міністрів звільнив з посад 6 заступників та держсекретаря міністерства, які працювали з попереднім очільником цього відомства Олексієм Рєзніковим. Замість них 27 вересня міністру оборони Рустему Умєрову призначили трьох нових заступників. Ще три посади досі залишаються вакантними.