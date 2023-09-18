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Кабмін звільнив Маляр і решту замів Резнікова, їм знайдуть заміну

Альона Мазуренко , "Українська правда"Понеділок, 18 вересня 2023, 12:14
Кабмін звільнив Маляр і решту замів Резнікова, їм знайдуть заміну
фото: army inform

18 вересня Кабінет міністрів звільнив з посад 6 заступників міністра оборони та держсекретаря міністерства. 

Джерело: міністр кабінету міністрів Олег Немчінов у Telegram

Дослівно: "На своєму засіданні 18 вересня Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження:

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Про звільнення

  • Гаврилова Володимира Валеріановича з посади заступника міністра оборони України
  • Замлинського Ростислава Теодозійовича з посади заступника міністра оборони України
  • Маляр Ганни Василівни з посади заступника міністра оборони України
  • Шарапова Дениса Олександровича з посади заступника міністра оборони України
  • Шевченка Андрія Віталійовича з посади заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції
  • Дейнеги Віталія Олеговича з посади заступника міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації
  • Ващенка Костянтина Олександровича з посади державного секретаря міністерства оборони".

Деталі: За законом України про органи виконавчої влади у разі звільнення міністра перший заступник міністра та заступники міністра звільняються з посад Кабінетом міністрів.

Оновлено: Високопоставлені джерела УП в уряді, кажуть, що всі зами написали заяви на звільнення добровільно після прохання Рустема Умєрова і більше на ці посади не повернуться. Наразі тривають консультації щодо кандидатів у заступники міністра оборони.

ВІДЕО ДНЯ

Джерело, наближене до Міноборони, зазначило, що "йде повне оновлення".

Нагадаємо: 

Знати більше: "Четвертий міністр оборони Зеленського. Чому президент міняє Резнікова на Умєрова"

Теми: МіноборониКабінет міністрів
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