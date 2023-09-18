Кабмін звільнив Маляр і решту замів Резнікова, їм знайдуть заміну

18 вересня Кабінет міністрів звільнив з посад 6 заступників міністра оборони та держсекретаря міністерства.

Джерело: міністр кабінету міністрів Олег Немчінов у Telegram

Дослівно: "На своєму засіданні 18 вересня Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження:

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Про звільнення

Гаврилова Володимира Валеріановича з посади заступника міністра оборони України

Замлинського Ростислава Теодозійовича з посади заступника міністра оборони України

Маляр Ганни Василівни з посади заступника міністра оборони України

Шарапова Дениса Олександровича з посади заступника міністра оборони України

Шевченка Андрія Віталійовича з посади заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції

Дейнеги Віталія Олеговича з посади заступника міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

Ващенка Костянтина Олександровича з посади державного секретаря міністерства оборони".

Деталі: За законом України про органи виконавчої влади у разі звільнення міністра перший заступник міністра та заступники міністра звільняються з посад Кабінетом міністрів.

Оновлено: Високопоставлені джерела УП в уряді, кажуть, що всі зами написали заяви на звільнення добровільно після прохання Рустема Умєрова і більше на ці посади не повернуться. Наразі тривають консультації щодо кандидатів у заступники міністра оборони.

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Джерело, наближене до Міноборони, зазначило, що "йде повне оновлення".

Нагадаємо:

5 вересня Рада відправила Олексія Резнікова у відставку з посади міністра оборони.

Знати більше: "Четвертий міністр оборони Зеленського. Чому президент міняє Резнікова на Умєрова"