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Удар по селу Гроза став наймасовішим злочином росіян на Харківщині за час війни – ОВА

Тетяна ОлійникЧетвер, 5 жовтня 2023, 18:56
Удар по селу Гроза став наймасовішим злочином росіян на Харківщині за час війни – ОВА
Фото - Telegram Олега Синєгубова

Російська атака по селу Гроза 5 жовтня стала наймасовішим злочином росіян на Харківщині від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram

Пряма мова: "Терористична атака російських військових по с. Гроза стала найкривавішим злочином росіян на Харківщині за весь час від початку повномасштабного вторгнення. За останніми даними, цей злочин забрав життя 51 цивільної людини, 6 людей поранені".

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Деталі: З 6 по 8 жовтня в Харківській області оголосили дні жалоби.

Передісторія

  • Росіяни вдарили по кафе-магазину у селі Гроза, Куп’янського району, 5 жовтня відомо про 51 загиблого.
  • За даними міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, у кафе проходили поминки за померлим односельцем. За словами Клименка, влучання було настільки точним, що є підозра, що удар навів хтось із місцевих мешканців.

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Теми: війнаракетний ударХарківська область
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