Удар по селу Гроза став наймасовішим злочином росіян на Харківщині за час війни – ОВА

Російська атака по селу Гроза 5 жовтня стала наймасовішим злочином росіян на Харківщині від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram

Пряма мова: "Терористична атака російських військових по с. Гроза стала найкривавішим злочином росіян на Харківщині за весь час від початку повномасштабного вторгнення. За останніми даними, цей злочин забрав життя 51 цивільної людини, 6 людей поранені".

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Деталі: З 6 по 8 жовтня в Харківській області оголосили дні жалоби.

Передісторія:

Росіяни вдарили по кафе-магазину у селі Гроза, Куп’янського району, 5 жовтня відомо про 51 загиблого.

За даними міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, у кафе проходили поминки за померлим односельцем. За словами Клименка, влучання було настільки точним, що є підозра, що удар навів хтось із місцевих мешканців.