Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Удар по селу Гроза став наймасовішим злочином росіян на Харківщині за час війни – ОВА

Тетяна ОлійникЧетвер, 5 жовтня 2023, 18:56
Удар по селу Гроза став наймасовішим злочином росіян на Харківщині за час війни – ОВА
Фото - Telegram Олега Синєгубова

Російська атака по селу Гроза 5 жовтня стала наймасовішим злочином росіян на Харківщині від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram

Пряма мова: "Терористична атака російських військових по с. Гроза стала найкривавішим злочином росіян на Харківщині за весь час від початку повномасштабного вторгнення. За останніми даними, цей злочин забрав життя 51 цивільної людини, 6 людей поранені".

Реклама:

Деталі: З 6 по 8 жовтня в Харківській області оголосили дні жалоби.

Передісторія

  • Росіяни вдарили по кафе-магазину у селі Гроза, Куп’янського району, 5 жовтня відомо про 51 загиблого.
  • За даними міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, у кафе проходили поминки за померлим односельцем. За словами Клименка, влучання було настільки точним, що є підозра, що удар навів хтось із місцевих мешканців.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війнаракетний ударХарківська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ зібрала докази державної зради ексведучої телеканалів Медведчука

У Кадирова були проблеми з нирками, але він одужав – Буданов

У США закликали Зеленського зосередитися на боротьбі з корупцією

Кількість загиблих в Ізраїлі українців зросла до семи

Російський корабель "Павел Державин" отримав пошкодження біля Севастополя – речник ВМС

фотоУ Києві озброєний чоловік намагався захопити бізнес-центр – його затримали

Усі новини...
війна
Рада Європи засудила російський удар по селу Гроза
Путін чекає, коли Захід перестане підтримувати Україну
Висадка спецпризначенців у Криму: ГУР показало кадри морського бою
Останні новини
13:09
У Мінекономіки прогнозують зростання ВВП України цьогоріч на 4%
13:05
На блок-посту в Києві пролунали постріли: поліція з'ясовує обставини
12:44
фотоУ Києві під час пожежі жінка вистрибнула з вікна і загинула
12:39
Україна готується значно збільшити експорт зерна через Румунію і Молдову – Шмигаль
12:38
Буданов про війну: Ми вибилися з графіка
12:26
СБУ зібрала докази державної зради ексведучої телеканалів Медведчука
12:10
У Кадирова були проблеми з нирками, але він одужав – Буданов
12:04
У lifecell прокоментували арешт корпоративних прав російських олігархів: "Не мають жодного контролю"
11:56
Газа буде без світла, води і палива, поки не звільнить заручників – міненергетики Ізраїлю
11:50
Україна хоче створити ринок послуг з розмінування та віддати його під патронат країн-партнерів
Усі новини...
Реклама: