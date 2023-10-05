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У Грозі завершили рятувальні роботи: кількість загиблих не змінилася

Євген КізіловЧетвер, 5 жовтня 2023, 20:36
У Грозі завершили рятувальні роботи: кількість загиблих не змінилася
фото з місця трагедії, джерело: дснс

Рятувальники припинили пошуки людей під завалами у селі Гроза на Харківщині, куди у четвер поцілили російські загарбники. Кількість загиблих лишається такою, як повідомлялося раніше – 51 людина.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій у Telegram

Деталі: Згідно з повідомленням, станом на 19:50 у селі Гроза Куп’янського району аварійно-рятувальні роботи завершено.

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Всього загинула 51 особа. З них одна дитина 2017 року народження.

Постраждало шість осіб.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія

  • 5 жовтня росіяни вдарили по кафе-магазину у селі Гроза Куп’янського району. Відомо про 51 загиблого.
  • За даними міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, у кафе проходили поминки за померлим односельцем. За його словами, влучання було настільки точним, що є підозра, що удар навів хтось із місцевих мешканців.

Теми: обстрілжертвиХарківська областьвійна
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