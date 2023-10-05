Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Путін заявив про уламки ручних гранат у тілах на літаку Пригожина

Тетяна ОлійникЧетвер, 5 жовтня 2023, 20:46
Путін заявив про уламки ручних гранат у тілах на літаку Пригожина
Володимир Путін. Фото Getty Images

Російський президент Володимир Путін заявив, що у тілах засновника "ПВК Вагнер" Євгена Пригожина та інших пасажирів літака, який упав у Тверській області 23 серпня, виявили фрагменти гранат, а зовнішнього впливу на літак не було.

Джерело: Путін на "Валдаї", слова якого передають російські ЗМІ

Деталі: За словами Путіна, про це йому доповів керівник слідчого комітету за результатами експертизи.

Реклама:

Він зазначив, що слідство у справі про аварії приватного літака Пригожина ще не завершено. За його словами, експертиза на наявність алкоголю чи наркотичних речовин у крові загиблих не проводилася, але, вважає Путін, її треба провести.

Передісторія

  • 23 серпня ввечері російські ЗМІ та Росавіація повідомили, що у Тверській області розбився літак, серед пасажирів якого був ватажок групи Вагнера Євгеній Пригожин. Повідомляється, що всі 10 людей, які були на борту, загинули, зокрема і заступник Пригожина − Дмитрій Уткін із позивним "Вагнер".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ПутінПригожин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ зібрала докази державної зради ексведучої телеканалів Медведчука

У Кадирова були проблеми з нирками, але він одужав – Буданов

У США закликали Зеленського зосередитися на боротьбі з корупцією

Кількість загиблих в Ізраїлі українців зросла до семи

Російський корабель "Павел Державин" отримав пошкодження біля Севастополя – речник ВМС

фотоУ Києві озброєний чоловік намагався захопити бізнес-центр – його затримали

Усі новини...
Путін
Путін про ядерний удар по Росії: у противника не залишиться шансів
Путін чекає, коли Захід перестане підтримувати Україну
Історик Сергій Плохій: Президент – єврей і міністр оборони – кримський татарин, ось такий дивний "нацизм" в Україні
Останні новини
13:09
У Мінекономіки прогнозують зростання ВВП України цьогоріч на 4%
13:05
На блокпосту в Києві пролунали постріли: поліція з'ясовує обставини
13:00
Окупанти поширюють фейк про продаж на аукціоні квартири Олени Зеленської в Криму
12:44
фотоУ Києві під час пожежі жінка вистрибнула з вікна і загинула
12:39
Україна готується значно збільшити експорт зерна через Румунію і Молдову – Шмигаль
12:38
Буданов про війну: Ми вибилися з графіка
12:26
СБУ зібрала докази державної зради ексведучої телеканалів Медведчука
12:10
У Кадирова були проблеми з нирками, але він одужав – Буданов
12:04
У lifecell прокоментували арешт корпоративних прав російських олігархів: "Не мають жодного контролю"
11:56
Газа буде без світла, води і палива, поки не звільнить заручників – міненергетики Ізраїлю
Усі новини...
Реклама: