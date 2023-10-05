Путін заявив про уламки ручних гранат у тілах на літаку Пригожина

Російський президент Володимир Путін заявив, що у тілах засновника "ПВК Вагнер" Євгена Пригожина та інших пасажирів літака, який упав у Тверській області 23 серпня, виявили фрагменти гранат, а зовнішнього впливу на літак не було.

Джерело: Путін на "Валдаї", слова якого передають російські ЗМІ

Деталі: За словами Путіна, про це йому доповів керівник слідчого комітету за результатами експертизи.

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Він зазначив, що слідство у справі про аварії приватного літака Пригожина ще не завершено. За його словами, експертиза на наявність алкоголю чи наркотичних речовин у крові загиблих не проводилася, але, вважає Путін, її треба провести.

Передісторія:

23 серпня ввечері російські ЗМІ та Росавіація повідомили, що у Тверській області розбився літак, серед пасажирів якого був ватажок групи Вагнера Євгеній Пригожин. Повідомляється, що всі 10 людей, які були на борту, загинули, зокрема і заступник Пригожина − Дмитрій Уткін із позивним "Вагнер".