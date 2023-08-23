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Росавіація опублікувала список пасажирів літака, що впав: серед них Пригожин

Ірина БалачукСереда, 23 серпня 2023, 23:13
Росавіація опублікувала список пасажирів літака, що впав: серед них Пригожин
Пожежа на місці падіння літака. Скриншот з відео з Telegram-каналу Astra

Російське федеральне агентство повітряного транспорту опублікувало повний список пасажирів літака, що розбився у Тверській області надвечір 23 серпня, у ньому вказаний і ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин.

Джерело: Росавіація в Telegram

Дослівно агентство: "За даними авіакомпанії, на борту літака Embraer-135 (EBM-135BJ) перебували такі пасажири:

  • Propustin Sergey,
  • Makaryan Evgeniy,
  • Totmin Aleksandr,
  • Chekalov Valeriy,
  • Utkin Dmitriy,
  • Matuseev Nikolay,
  • Prigozhin Evgeniy".

Деталі: У списку членів екіпажу вказані: Levshin Aleksei (командир), Karimov Rustam (другий пілот) і Raspopova Kristina (бортпровідник).

Повідомляється, що виконання польоту літака Embraer-135 (EBM-135BJ) здійснювалося "на підставі дозволу на використання повітряного простору, виданого в установленому порядку".

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Теми: ПригожинавіакатастрофиРосія
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