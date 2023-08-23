Росавіація опублікувала список пасажирів літака, що впав: серед них Пригожин
Середа, 23 серпня 2023, 23:13
Російське федеральне агентство повітряного транспорту опублікувало повний список пасажирів літака, що розбився у Тверській області надвечір 23 серпня, у ньому вказаний і ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин.
Джерело: Росавіація в Telegram
Дослівно агентство: "За даними авіакомпанії, на борту літака Embraer-135 (EBM-135BJ) перебували такі пасажири:
- Propustin Sergey,
- Makaryan Evgeniy,
- Totmin Aleksandr,
- Chekalov Valeriy,
- Utkin Dmitriy,
- Matuseev Nikolay,
- Prigozhin Evgeniy".
Деталі: У списку членів екіпажу вказані: Levshin Aleksei (командир), Karimov Rustam (другий пілот) і Raspopova Kristina (бортпровідник).
Повідомляється, що виконання польоту літака Embraer-135 (EBM-135BJ) здійснювалося "на підставі дозволу на використання повітряного простору, виданого в установленому порядку".
Передісторія:
- Надвечір 23 серпня у Тверській області Росії розбився невеликий літак, Росавіація стверджувала, що серед пасажирів значився ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин.
- Наближений до ПВК "Вагнера" Telegram-канал Grey Zone стверджує, що літак Євгенія Пригожина збили вогнем із ППО.
- Також пишуть, що як версію катастрофи літака Пригожина розглядають теракт на борту.
- Наближений до ПВК "Вагнер" Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" повідомив, що тіла Пригожина та його заступника Уткіна виявили й упізнали, Grey Zone додав, що "Пригожин загинув унаслідок дій зрадників Росії".
- Російські ЗМІ побачили певний символізм у тому, що катастрофа літака сталася 23 серпня − рівно через два місяці з моменту заколоту ПВК "Вагнер" (Пригожин оголосив про свій "марш справедливості" ввечері 23 червня − ред.)