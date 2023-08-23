Росавіація опублікувала список пасажирів літака, що впав: серед них Пригожин

Пожежа на місці падіння літака. Скриншот з відео з Telegram-каналу Astra

Російське федеральне агентство повітряного транспорту опублікувало повний список пасажирів літака, що розбився у Тверській області надвечір 23 серпня, у ньому вказаний і ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин.

Джерело: Росавіація в Telegram

Дослівно агентство: "За даними авіакомпанії, на борту літака Embraer-135 (EBM-135BJ) перебували такі пасажири:

Propustin Sergey,

Makaryan Evgeniy,

Totmin Aleksandr,

Chekalov Valeriy,

Utkin Dmitriy,

Matuseev Nikolay,

Prigozhin Evgeniy".

Деталі: У списку членів екіпажу вказані: Levshin Aleksei (командир), Karimov Rustam (другий пілот) і Raspopova Kristina (бортпровідник).

Повідомляється, що виконання польоту літака Embraer-135 (EBM-135BJ) здійснювалося "на підставі дозволу на використання повітряного простору, виданого в установленому порядку".

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