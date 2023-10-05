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Поліція уточнила, що троє людей після удару по селу Гроза вважаються зниклими безвісти

Тетяна ОлійникЧетвер, 5 жовтня 2023, 22:39
Поліція уточнила, що троє людей після удару по селу Гроза вважаються зниклими безвісти
Фото - поліція харківської області

Від удару "Іскандером" у селі Гроза на Харківщині загинула 51 людина, у тому числі 8-річний хлопчик, ще троє людей вважаються зниклими безвісти.

Джерело: поліція Харківської області

Деталі: Також у поліції повідомляють, що 6 постраждалих перебувають у лікарні.

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За словами начальника ГУНП в Харківській області Володимира Тимошка, є дуже понівечені тіла і для ідентифікації треба проводити ДНК-експертизи.

Пряма мова Тимошка: "У разі, якщо є підстави вважати, що серед загиблих можуть бути близькі, родичі чи знайомі - звертайтесь до Слідчого управління ГУНП в Харківській області або до поліції за місцем мешкання. Ми організовуємо перевірку, в тому числі шляхом проведення відповідних експертиз".

Уточнено: Раніше поліція повідомила про 55 загиблих, втім потім відредагувала інформацію. Кількість загиблих не змінилась. 

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія

  • 5 жовтня росіяни вдарили по кафе-магазину у селі Гроза Куп’янського району. Відомо про 51 загиблого.
  • За даними міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, у кафе проходили поминки за померлим односельцем. За його словами, влучання було настільки точним, що є підозра, що удар навів хтось із місцевих мешканців.

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