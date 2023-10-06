Через ракетний удар на поминках загинув син і вдова покійного військового

У селі Гроза Куп'янського району Харківської області, де через російський ракетний удар 5 жовтня загинула 51 людина, проходили поминки після перепоховання українського військовослужбовця: його вдова і син-військовий також загинули.

Джерело: прессекретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Чубенка: "Поминки були через перепоховання загиблого українського військового. До цього він був похований у Дніпрі, а родичі хотіли провести перепоховання в селі, звідки він родом. Поховання організовувала родина загиблого військового, а саме син і дружина. Син перепохованого теж був військовим. Син разом зі своєю дружиною і матір'ю були в кафе і загинули внаслідок влучання ракети".

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Передісторія: