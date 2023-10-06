Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Через ракетний удар на поминках загинув син і вдова покійного військового

"Українська правда"П'ятниця, 6 жовтня 2023, 00:40
Через ракетний удар на поминках загинув син і вдова покійного військового
Фото з місця трагедії, джерело: ДСНС

У селі Гроза Куп'янського району Харківської області, де через російський ракетний удар 5 жовтня загинула 51 людина, проходили поминки після перепоховання українського військовослужбовця: його вдова і син-військовий також загинули.

Джерело: прессекретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Чубенка: "Поминки були через перепоховання загиблого українського військового. До цього він був похований у Дніпрі, а родичі хотіли провести перепоховання в селі, звідки він родом. Поховання організовувала родина загиблого військового, а саме син і дружина. Син перепохованого теж був військовим. Син разом зі своєю дружиною і матір'ю були в кафе і загинули внаслідок влучання ракети".

Реклама:

Передісторія

  • 5 жовтня росіяни вдарили по кафе-магазину у селі Гроза Куп’янського району. Відомо про 51 загиблого.
  • За даними міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, у кафе проходили поминки за померлим односельцем. За його словами, влучання було настільки точним, що є підозра, що удар навів хтось із місцевих мешканців.

Теми: ракетний ударвійнаХарківська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ зібрала докази державної зради ексведучої телеканалів Медведчука

У Кадирова були проблеми з нирками, але він одужав – Буданов

У США закликали Зеленського зосередитися на боротьбі з корупцією

Кількість загиблих в Ізраїлі українців зросла до семи

Російський корабель "Павел Державин" отримав пошкодження біля Севастополя – речник ВМС

фотоУ Києві озброєний чоловік намагався захопити бізнес-центр – його затримали

Усі новини...
ракетний удар
Ракетний удар по Грозі: кількість загиблих зросла
Білий дім засудив удар Росії по кафе на Харківщині
"РФ треба якнайшвидше зупинити" – в МЗС Польщі засудили удар по Грозі
Останні новини
13:09
У Мінекономіки прогнозують зростання ВВП України цьогоріч на 4%
13:05
На блокпосту в Києві пролунали постріли: поліція з'ясовує обставини
13:00
Окупанти поширюють фейк про продаж на аукціоні квартири Олени Зеленської в Криму
12:44
фотоУ Києві під час пожежі жінка вистрибнула з вікна і загинула
12:39
Україна готується значно збільшити експорт зерна через Румунію і Молдову – Шмигаль
12:38
Буданов про війну: Ми вибилися з графіка
12:26
СБУ зібрала докази державної зради ексведучої телеканалів Медведчука
12:10
У Кадирова були проблеми з нирками, але він одужав – Буданов
12:04
У lifecell прокоментували арешт корпоративних прав російських олігархів: "Не мають жодного контролю"
11:56
Газа буде без світла, води і палива, поки не звільнить заручників – міненергетики Ізраїлю
Усі новини...
Реклама: