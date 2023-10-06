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Обстріл Харкова: з-під завалів дістали тіло 10-річного хлопчика

Альона Мазуренко П'ятниця, 6 жовтня 2023, 08:57
Обстріл Харкова: з-під завалів дістали тіло 10-річного хлопчика
ФОТО: КЛИМЕНКО В ТЕЛЕГРАМ

Внаслідок атаки росіян на Харків 6 жовтня загинув 10-річний хлопчик, тіло дитини дістали з-під завалів. Згодом стало відомо, що в результаті обстрілу РФ загинула й бабуся хлопчика. 

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в Telegram, "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Під завалами знайшли дитину 10 років, на жаль, хлопчик загинув.

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Попередньо, постраждали 16 людей, в тому числі 11-місячна дитина.

На місці влучань працюють рятувальники, розбирають завали".

Оновлено: Згодом стало відомо, що з-під завалів також дістали тіло бабусі загиблої дитини.

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко розповів, що немовля та загиблий хлопчик з однієї сім’ї, їхні батьки зараз перебувають в лікарні.

Також, за словами Чубенка, приблизно 20 людей отримали різного ступеню тілесні ушкодження, здебільшого це колото-різані рани від скла, цегли, каміння, закриті черепно-мозкові травми. Багатьох вже госпіталізували. У ДСНС уточнили, що станом на 9.30 відомо про 21 постраждалого.

Синєгубов в ефірі телемарафону розповів, що ворог атакував Харків "Іскандерами". За його словами, наразі рятувальники дістали з-під завалів тіло дитини. Також під час огляду пошкоджень поліцейські виявили тіло людини, яка померла ще до обстрілу. 

Він додав, що близько 25 будинків залишились повністю без вікон. Це багатоповерхівки у центральній частині міста.

Міністр внітрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що співробітники ДСНС врятували 2 людей.

Внаслідок удару пошкоджено 2 багатоквартирні будинків та зруйновано триповерховий житловий дім.

Виникла пожежу площею 50 кв.м. Рятувальники ліквідували вогонь.

 
фото: Клименко в Телеграм
 
фото: Клименко в Телеграм

Нагадаємо: 

Теми: Харківобстрілвійна
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