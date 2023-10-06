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Обстріл Харкова: бабуся 10-річного хлопчика також загинула

Роман ПетренкоП'ятниця, 6 жовтня 2023, 12:38
Обстріл Харкова: бабуся 10-річного хлопчика також загинула
фото: дснс

Росіяни 6 жовтня у центрі Харкова вбили, окрім 10-річної дитини, ще й його бабусю, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Джерело: Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "На місці влучання російської ракети в житловий будинок у Харкові рятувальники знайшли тіло 68-річної загиблої жінки - бабусі загиблого 10-річного хлопчика та його пораненого 11-місячного брата".

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Деталі: Батьки цих дітей наразі у лікарні.

Вже відомо про 28 постраждалих. Роботи з розбору завалів тривають.

Нагадаємо: 

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Теми: Харківобстріл
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