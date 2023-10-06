Ракетний удар по Грозі: кількість загиблих зросла

Зросла кількість загиблих внаслідок удару по селу Гроза Харківської області 5 жовтня.

Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубова в ефірі національного телемарафону новин

Пряма мова: "52 людини загинули внаслідок цього ракетного обстрілу. Одна людина померла в медичному закладі. Люди ще там перебувають (в медзакладах - ред.). Травми досить серйозні.

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Підрозділи ДСНС працюють на місці і зараз. Відбувається ідентифікація частин тіл".

Деталі: За даними ОВА, кількість жертв може бути більшою.

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