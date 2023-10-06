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Ракетний удар по Грозі: кількість загиблих зросла

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 6 жовтня 2023, 09:32
Ракетний удар по Грозі: кількість загиблих зросла
фото з телеграму Синєгубова

Зросла кількість загиблих внаслідок удару по селу Гроза Харківської області 5 жовтня. 

Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубова в ефірі національного телемарафону новин

Пряма мова: "52 людини загинули внаслідок цього ракетного обстрілу. Одна людина померла в медичному закладі. Люди ще там перебувають (в медзакладах - ред.). Травми досить серйозні.

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Підрозділи ДСНС працюють на місці і зараз. Відбувається ідентифікація частин тіл". 

Деталі: За даними ОВА, кількість жертв може бути більшою.

Передісторія

ВІДЕО ДНЯ
  • Росіяни 5 жовтня вдарили по кафе-магазину у селі Гроза, Куп’янського району. Раніше повідомлялося про 51 загиблого.
  • За даними міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, у кафе проходили поминки за померлим односельцем. За словами Клименка, влучання було настільки точним, що є підозра, що удар навів хтось із місцевих мешканців.

Теми: Харківська областьжертвиракетний ударвоєнні злочини
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