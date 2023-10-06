Арештований митрополит УПЦ МП продовжив знімати провокативні відео і отримав нову підозру

Керівнику Черкаської єпархії УПЦ МП, який перебував під домашнім арештом у справі про розпалювання релігійної ворожнечі, повідомили про нову підозру по тій самій статті.

Джерело: пресслужба Служби безпеки України, пресслужба Нацполіції, пресслужба Офісу генерального прокурора, УП

Деталі: На початку цього року митрополиту вручили підозру за фактами заперечення російської агресії та поширення закликів до міжконфесійної ворожнечі. Тоді суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

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Правоохоронці не називають імені митрополита, але Черкаську єпархію УПЦ МП очолює Феодосій (Снігірьов).

Дослівно СБУ: "Однак це не зупинило клірика. У власній домівці він почав записувати провокативні відео, в яких повторював кремлівські наративи про релігійні громади в Україні.

Встановлено, що у своїх "зверненнях" фігурант зневажливо висловлювався про вірян та священнослужителів інших конфесій.

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Також він намагався дискредитувати співробітників правоохоронних органів України, які проводили безпекові заходи на території релігійних громад області.

Після запису пропагандистських відео їхній автор у рясі поширював деструктивний контент на Youtube-каналі сайту Черкаської єпархії УПЦ МП".

Більше деталей: Поліція уточнює, що митрополит записував та публікував відео в червні. ОГП повідомляє, що факт злочинних дій підтверджено судово-лінгвістичною експертизою.

ФОТО СБУ

Митрополиту повідомлено про ще одну підозру за ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно).

фото надане УП

Вирішується питання щодо обрання нового запобіжного заходу, але вже тримання під вартою.

Поліція повідомляє, що йому загрожує до трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. Триває розслідування.