Митрополиту Черкаської єпархії УПЦ МП Феодосію повідомили ще одну підозру

Служба безпеки України зібрала докази того, що керівник Черкаської єпархії УПЦ МП заперечував збройну агресію Росії проти України та виправдовував дії загарбників, – і оголосила йому підозру на додачу до підозри у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі.

Джерело: Служба безпеки України, Черкаська обласна прокуратура

Деталі: Правоохоронці не називають імені митрополита, але Черкаську єпархію УПЦ МП очолює Феодосій (Снігірьов).

За даними слідства, у 2020 році клірик віддав розпорядження створити в єпархії новий відомчий сайт за шаблоном Російської православної церкви (РПЦ).

Під час його розробки було використано російське програмне забезпечення, яке дозволяло ретранслювати деструктивний контент з прокремлівських інтернет-ресурсів.

Серед них – "patriarchia.ru" та "pravoslavie.ru", на яких пропагандисти РПЦ виправдовують збройну агресію РФ та воєнні злочини росіян (у СБУ – "рашистів").

За даними СБУ, на новому сайті митрополит вихваляв московських священиків, які допомагають агресору, а також закликав до "об’єднання" релігійних громад у війні проти України.

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Прокуратура додає, що високопоставлений представник УПЦ МП забезпечував систематичне розміщення на офіційному сайті Черкаської єпархії УПЦ матеріалів із інтернет-ресурсів РПЦ, зміст яких містить ознаки виправдовування, заперечення та визнання правомірною військової агресії представників РФ проти України, а також наративи московського патріарха Кирила та заклики, спрямовані на об’єднання церков та суспільства задля перемоги Росії.

Слідчі СБУ повідомили митрополиту про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Цьому передувало: У лютому 2023 року Служба безпеки України повідомила керівнику Черкаської єпархії УПЦ МП про підозру у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі (ст. 161 Кримінального кодексу України).

5 квітня митрополит Феодосій заявив, що "ті, хто не відчув духовної різниці після переходу у розкол, і до переходу не перебували в церкві", маючи на увазі незалежну Православну церкву України й проросійську Українську православну церкву.

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