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Мера Сум Лисенка випустили із СІЗО під заставу

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 6 жовтня 2023, 15:24
Мера Сум Лисенка випустили із СІЗО під заставу
ФОТО: ФБ ЛИСЕНКА

Міського голову Сум Олександра Лисенка, якого взяли під варту 4 жовтня, випустили під заставу у 3 млн грн.

Джерело: Суспільне із посиланням на коментар пресслужби Вищого антикорупційного суду

Деталі: Заставу внесли 5 жовтня.

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Передісторія: 

  • 2 жовтня правоохоронці викрили на хабарі Лисенка та директора одного з департаментів міської ради.
  • Ввечері 4 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав Лисенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.
  • Обвинувачення просило заставу у 10 млн грн.

Теми: СумихабарСІЗОмісцева влада
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