Мера Сум Лисенка випустили із СІЗО під заставу
П'ятниця, 6 жовтня 2023, 15:24
Міського голову Сум Олександра Лисенка, якого взяли під варту 4 жовтня, випустили під заставу у 3 млн грн.
Джерело: Суспільне із посиланням на коментар пресслужби Вищого антикорупційного суду
Деталі: Заставу внесли 5 жовтня.
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Передісторія:
- 2 жовтня правоохоронці викрили на хабарі Лисенка та директора одного з департаментів міської ради.
- Ввечері 4 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав Лисенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.
- Обвинувачення просило заставу у 10 млн грн.