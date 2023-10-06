Мера Сум Лисенка випустили із СІЗО під заставу

Міського голову Сум Олександра Лисенка, якого взяли під варту 4 жовтня, випустили під заставу у 3 млн грн.

Джерело: Суспільне із посиланням на коментар пресслужби Вищого антикорупційного суду

Деталі: Заставу внесли 5 жовтня.

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