ОГП відкрив справу через бійку нардепів Куницького і Дмитрука

Генеральний прокурор зареєстрував кримінальні провадження через бійку колишнього нардепа "Слуги народу" Артема Дмитрука та чинного депутата цієї ж фракції Олександра Куницького.

Джерело: пресслужба ОГП

Дослівно: "За фактом інциденту, який стався між народними депутатами та громадянином 5 жовтня у центрі Києва, генеральний прокурор зареєстрував кримінальні провадження.

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Правова кваліфікація - умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, а також хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, вчинені групою осіб".

Деталі: Уточнюється, що кримінальні провадження об’єднані, а досудове розслідування доручено Головному слідчому управлінню ДБР.

Що передувало: 5 жовтня стало відомо, що в центрі Києва сталася бійка за участю позафракційного депутата Артема Дмитрука та депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Куницького.

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У мережі оприлюднили низку відеозаписів.

УП на джерела повідомляла, що правоохоронці вбачають ознаки хуліганства та нанесення умисних тілесних ушкоджень середньої тяжкості в їхніх діях.