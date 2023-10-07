Ракетний удар по Харкову в п'ятницю: пошкоджена майже сотня будівель

На місцях ракетних ударів по Харкову, де загинули двоє людей та постраждали ще 30, пошкоджені 88 будівель.

Джерело: Харківська ОВА

Деталі: На місці ударів, де загинуло 2 людини (жінка 68 років та хлопчик 10 років) та постраждало 30 мешканців, завершили роботи.

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Загалом від російських ударів пошкоджені 88 будівель з яких 61 - житлові багатоповерхівки.

Пошкоджені також 46 автомобілів.

Нагадаємо: Вранці 6 жовтня окупанти вдарили по центру Харкова.