Ракетний удар по Харкову в п'ятницю: пошкоджена майже сотня будівель
Субота, 7 жовтня 2023, 09:43
На місцях ракетних ударів по Харкову, де загинули двоє людей та постраждали ще 30, пошкоджені 88 будівель.
Джерело: Харківська ОВА
Деталі: На місці ударів, де загинуло 2 людини (жінка 68 років та хлопчик 10 років) та постраждало 30 мешканців, завершили роботи.
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Загалом від російських ударів пошкоджені 88 будівель з яких 61 - житлові багатоповерхівки.
Пошкоджені також 46 автомобілів.
Нагадаємо: Вранці 6 жовтня окупанти вдарили по центру Харкова.
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