Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ракетний удар по Харкову в п'ятницю: пошкоджена майже сотня будівель

Роман ПетренкоСубота, 7 жовтня 2023, 09:43
Ракетний удар по Харкову в п'ятницю: пошкоджена майже сотня будівель
фото: дснс

На місцях ракетних ударів по Харкову, де загинули двоє людей та постраждали ще 30, пошкоджені 88 будівель.

Джерело: Харківська ОВА

Деталі: На місці ударів, де загинуло 2 людини (жінка 68 років та хлопчик 10 років) та постраждало 30 мешканців, завершили роботи.

Реклама:

Загалом від російських ударів пошкоджені 88 будівель з яких 61 - житлові багатоповерхівки.

Пошкоджені також 46 автомобілів.

Нагадаємо: Вранці 6 жовтня окупанти вдарили по центру Харкова.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Харків
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
Харків
Удар росіян по Харкову: рятувальники завершили пошуки
Обстріл Харкова: кількість поранених зросла до 30
Обстріл Харкова: бабуся 10-річного хлопчика також загинула
Останні новини
17:59
США оголосили про посилення санкцій проти російської нафти
17:58
До 2026 року середні зарплати українців зростуть на третину - прогноз Кабміну
17:51
ППО вдень знищила керовану ракету на Дніпропетровщині
17:40
Україна отримала від ЄС грант на 150 мільйонів євро
17:25
Новий уряд Польщі звільнив керівництво державних ЗМІ, один канал припинив мовлення
17:17
Fitch підвищило рейтинг "Нафтогазу" з "обмеженого дефолту" до переддефолтного "CC"
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:56
В "Дію" вже надійшло 70 заявок на перереєстрацію авто: як працює послуга
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон – ДПСУ
Усі новини...
Реклама: