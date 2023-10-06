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Обстріл Харкова: кількість поранених зросла до 30

Роман ПетренкоП'ятниця, 6 жовтня 2023, 14:40
Обстріл Харкова: кількість поранених зросла до 30
фото: дснс

Внаслідок ранкового удару росіян по центру Харкова 6 жовтня, окрім двох загиблих, нарахували 30 поранених цивільних, повідомила ОВА.

Джерело: Харківська ОВА

Деталі: Окрім 27 постраждалих, ще загинув 10-річний хлопчик, про якого повідомлялося раніше.

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Екстрені служби продовжують працювати на місці удару.

Тим часом президент Володимир Зеленський опублікував відео з місця удару.

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Також влада розповіла про російський ранковий обстріл Куп’янська. Снаряд окупантів влучив у багатоповерхівку.

Попередньо, там без постраждалих.

Оновлено: За декілька годин влада оновила дані – поранені загалом 30 людей: 20 чоловіків і 9 жінок віком від 18 до 85 років, також постраждав 11-місячний хлопчик - брат загиблої дитини та внук загиблої бабусі.

Стан більшості поранених, у тому числі дитини, - середній.

Переважно у людей - вибухові травми, осколкові поранення рук і ніг, обличчя, гематоми.

У двох постраждалих - гостра реакція на стрес.

Нагадаємо: Вранці 6 жовтня окупанти вдарили по центру Харкова.

Теми: Харківобстрілвійна
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