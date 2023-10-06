Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Обстріл Харкова: кількість поранених зросла до 30

Роман ПетренкоП'ятниця, 6 жовтня 2023, 14:40
Обстріл Харкова: кількість поранених зросла до 30
фото: дснс

Внаслідок ранкового удару росіян по центру Харкова 6 жовтня, окрім двох загиблих, нарахували 30 поранених цивільних, повідомила ОВА.

Джерело: Харківська ОВА

Деталі: Окрім 27 постраждалих, ще загинув 10-річний хлопчик, про якого повідомлялося раніше.

Реклама:

Екстрені служби продовжують працювати на місці удару.

Тим часом президент Володимир Зеленський опублікував відео з місця удару.

ВІДЕО ДНЯ

Також влада розповіла про російський ранковий обстріл Куп’янська. Снаряд окупантів влучив у багатоповерхівку.

Попередньо, там без постраждалих.

Оновлено: За декілька годин влада оновила дані – поранені загалом 30 людей: 20 чоловіків і 9 жінок віком від 18 до 85 років, також постраждав 11-місячний хлопчик - брат загиблої дитини та внук загиблої бабусі.

Стан більшості поранених, у тому числі дитини, - середній.

Переважно у людей - вибухові травми, осколкові поранення рук і ніг, обличчя, гематоми.

У двох постраждалих - гостра реакція на стрес.

Нагадаємо: Вранці 6 жовтня окупанти вдарили по центру Харкова.

Теми: Харківобстрілвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

мапаГенштаб побічно підтвердив заяви про просування морпіхів на лівий берег Дніпра на Херсонщині

Байден звернеться до нації з приводу війни в Україні та Ізраїлі

оновленоРосія вдарила по Миколаївщині: загинуло двоє людей

Тисячі українських біженців у Британії можуть втратити дах над головою

фотоСупутник показав, як виглядає аеродром Бердянська після ударів ЗСУ

У ВО "Свобода" розповіли, чим під час війни займається Тягнибок

Усі новини...
Харків
Обстріл Харкова: бабуся 10-річного хлопчика також загинула
Обстріл Харкова: з-під завалів дістали тіло 10-річного хлопчика
Окупанти вдарили по Харкову: є постраждалі
Останні новини
10:27
Тігіпко продав "Кузню на Рибальському" Мазепі: що відомо про угоду
10:18
Сунак прибув з візитом до Ізраїлю
10:17
Вчені припускають, що справжньою причиною виникнення ожиріння може бути фруктоза
10:15
Чернігів і Харків у перший день вторгнення: Реконструкція подій
10:04
Керченський міст після ремонту все одно діятиме в обмеженому режимі − розвідка Британії
09:52
фотоСупутник показав, як виглядає аеродром Луганська після ударів ЗСУ
09:46
CША оголосили про санкції щодо сприяння військовим програмам Ірану
09:43
Foxconn і Nvidia об'єднались для будівництва "фабрик штучного інтелекту"
09:35
У Павлограді є руйнування на інфраструктурному об’єкті через ракетну атаку
09:20
ЗМІ: Швеція наближається до надання Україні винищувачів Gripen
Усі новини...
Реклама: