Обстріл Харкова: кількість поранених зросла до 30
Внаслідок ранкового удару росіян по центру Харкова 6 жовтня, окрім двох загиблих, нарахували 30 поранених цивільних, повідомила ОВА.
Джерело: Харківська ОВА
Деталі: Окрім 27 постраждалих, ще загинув 10-річний хлопчик, про якого повідомлялося раніше.
Екстрені служби продовжують працювати на місці удару.
Тим часом президент Володимир Зеленський опублікував відео з місця удару.
Також влада розповіла про російський ранковий обстріл Куп’янська. Снаряд окупантів влучив у багатоповерхівку.
Попередньо, там без постраждалих.
Оновлено: За декілька годин влада оновила дані – поранені загалом 30 людей: 20 чоловіків і 9 жінок віком від 18 до 85 років, також постраждав 11-місячний хлопчик - брат загиблої дитини та внук загиблої бабусі.
Стан більшості поранених, у тому числі дитини, - середній.
Переважно у людей - вибухові травми, осколкові поранення рук і ніг, обличчя, гематоми.
У двох постраждалих - гостра реакція на стрес.
Нагадаємо: Вранці 6 жовтня окупанти вдарили по центру Харкова.