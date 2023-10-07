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Розвідка Британії про атаку українських БПЛА по Сочі: Впливає на росіян далеко від кордону

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 7 жовтня 2023, 12:55
Розвідка Британії про атаку українських БПЛА по Сочі: Впливає на росіян далеко від кордону
скриншот

Удари українських дронів по російському курортному місту Сочі є прикладом того, як війна безпосередньо впливає на росіян далеко від лінії фронту.

Джерело: "Європейська правда", огляд Міноборони Британії

Деталі: Відомство оцінило дві атаки на місто протягом двох тижнів. Так, 1 жовтня місто Сочі зазнало удару безпілотних літальних апаратів. За повідомленнями ЗМІ, було пошкоджено вертолітний майданчик в аеропорту Сочі.

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Попередня атака 20 вересня спричинила велику пожежу на нафтобазі поблизу аеропорту. Це був перший зафіксований удар по цьому району з моменту вторгнення Росії в Україну.

Британські аналітики відзначають, що Сочі – популярне місце відпочинку, яке тісно пов'язане з президентом Росії Володимиром Путіним, і слугує літньою базою для багатьох представників російської еліти.

"Удари поблизу міста є ще одним прикладом того, що війна безпосередньо впливає на російське населення далеко від українського кордону", – йдеться в огляді.

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Теми: війнабезпілотникиРосіявибух
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