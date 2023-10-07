Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Розвідка Британії про атаку українських БПЛА по Сочі: Впливає на росіян далеко від кордону

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 7 жовтня 2023, 12:55
Розвідка Британії про атаку українських БПЛА по Сочі: Впливає на росіян далеко від кордону
скриншот

Удари українських дронів по російському курортному місту Сочі є прикладом того, як війна безпосередньо впливає на росіян далеко від лінії фронту.

Джерело: "Європейська правда", огляд Міноборони Британії

Деталі: Відомство оцінило дві атаки на місто протягом двох тижнів. Так, 1 жовтня місто Сочі зазнало удару безпілотних літальних апаратів. За повідомленнями ЗМІ, було пошкоджено вертолітний майданчик в аеропорту Сочі.

Реклама:

Попередня атака 20 вересня спричинила велику пожежу на нафтобазі поблизу аеропорту. Це був перший зафіксований удар по цьому району з моменту вторгнення Росії в Україну.

Британські аналітики відзначають, що Сочі – популярне місце відпочинку, яке тісно пов'язане з президентом Росії Володимиром Путіним, і слугує літньою базою для багатьох представників російської еліти.

"Удари поблизу міста є ще одним прикладом того, що війна безпосередньо впливає на російське населення далеко від українського кордону", – йдеться в огляді.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 

Теми: війнабезпілотникиРосіявибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
війна
Українців немає серед постраждалих в Ізраїлі – МЗС
Нетаньягу звернувся до народу: "Ми у стані війни, і ми переможемо"
У Новій Каховці підірвали "єдинороса"
Останні новини
17:59
США оголосили про посилення санкцій проти російської нафти
17:58
До 2026 року середні зарплати українців зростуть на третину - прогноз Кабміну
17:51
ППО вдень знищила керовану ракету на Дніпропетровщині
17:40
Україна отримала від ЄС грант на 150 мільйонів євро
17:25
Новий уряд Польщі звільнив керівництво державних ЗМІ, один канал припинив мовлення
17:17
Fitch підвищило рейтинг "Нафтогазу" з "обмеженого дефолту" до переддефолтного "CC"
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:56
В "Дію" вже надійшло 70 заявок на перереєстрацію авто: як працює послуга
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон – ДПСУ
Усі новини...
Реклама: