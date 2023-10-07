Розвідка Британії про атаку українських БПЛА по Сочі: Впливає на росіян далеко від кордону
Удари українських дронів по російському курортному місту Сочі є прикладом того, як війна безпосередньо впливає на росіян далеко від лінії фронту.
Джерело: "Європейська правда", огляд Міноборони Британії
Деталі: Відомство оцінило дві атаки на місто протягом двох тижнів. Так, 1 жовтня місто Сочі зазнало удару безпілотних літальних апаратів. За повідомленнями ЗМІ, було пошкоджено вертолітний майданчик в аеропорту Сочі.
Попередня атака 20 вересня спричинила велику пожежу на нафтобазі поблизу аеропорту. Це був перший зафіксований удар по цьому району з моменту вторгнення Росії в Україну.
Британські аналітики відзначають, що Сочі – популярне місце відпочинку, яке тісно пов'язане з президентом Росії Володимиром Путіним, і слугує літньою базою для багатьох представників російської еліти.
"Удари поблизу міста є ще одним прикладом того, що війна безпосередньо впливає на російське населення далеко від українського кордону", – йдеться в огляді.
Нагадаємо:
- Вранці 1 жовтня безпілотники атакували Смоленськ і Сочі. ЗМІ повідомляли, що безпілотник атакував Смоленський авіазавод, що входить до держкорпорації "Тактичне ракетне озброєння".
- Українські безпілотники атакували Сочі 1 жовтня, влучили по стоянці російських вертольотів. За даними джерел УП, за атакою стоїть Головне управління розвідки.