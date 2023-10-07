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Ізраїль закликав мешканців сектору Газа виїхати: Змінимо реальність на 50 років уперед

Катерина ТищенкоСубота, 7 жовтня 2023, 23:25
Ізраїль закликав мешканців сектору Газа виїхати: Змінимо реальність на 50 років уперед
Беньямін Нетаньягу, фото: AFP via Getty Images

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу закликав мешканців сектору Газа негайно його залишити, а міністр оборони Йоав Галант заявив, що Ізраїль змінить реальність у Газі на 50 років вперед.

Джерело: The Times of Israel

Деталі: У зверненні до нації Нетаньягу пообіцяв використати "всю міць" ЦАХАЛу для знищення потенціалу терористичного угруповання ХАМАС і закликав мешканців сектору Газа "негайно забиратися геть".

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Назвавши події суботи чимось "небаченим в Ізраїлі", він пообіцяв, що "це ніколи не повториться".

"Ми виграємо цю війну, але ціна буде нестерпно високою", - заявив прем’єр.

"Ми будемо боротися з ними до переможного кінця і помстимося за цей чорний день, який вони підготували для Ізраїлю і його народу", - сказав він.

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За словами Нетаньягу, Ізраїль буде наносити удари по ХАМАСу скрізь, перетворюючи місця, де він "ховається і діє", на "міста руїни".

Своєю чергою, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант погрожує змінити реальність у секторі Газа на 50 років уперед.

"Вони (терористи – ред.) не робили різниці між жінками, дітьми та літніми людьми, вони завдали шкоди всім. Скоро [ХАМАС] зрозуміє, що припустився серйозної помилки, і заплатить за неї… Ми змінимо реальність у Газі на 50 років вперед", - сказав Галлант у відеозверненні.

Тим часом, кількість загиблих унаслідок масованої атаки терористичного угрупування ХАМАС на Ізраїль зросла до понад 250 осіб, повідомили медики. Очікується, що кількість жертв продовжить зростати.

Щонайменше 1450 осіб було поранено, багато з них у важкому стані.

Передісторія:

Теми: ІзраїльСектор Газа
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