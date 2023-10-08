Напад ХАМАС є найбільшим за 50 років провалом ізраїльської розвідки – ЗМІ

Суботній несподіваний напад на Ізраїль з боку палестинського угруповання ХАМАС може стати одним з найбільших провалів ізраїльської розвідки з часів війни Судного дня 1973 року.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Атака включала в себе десятки інфільтраційних операцій на суші і на морі, а також ракетні обстріли – складний напад, який передбачає таке планування і координацію, що розвідувальні служби повинні були б помітити.

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Хоча ізраїльські офіційні особи місяцями заявляли, що палестинські бойовики готуються до нападу, час і масштаби нападу, схоже, застали прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу зненацька. Ізраїль і його союзник США, які виділили Ізраїлю 3,3 мільярда доларів на оборонні витрати у 2022 році, вивчатимуть, хто несе найбільшу відповідальність, і як це сталося.

"Мене шокує, що вони змогли це зробити, і Ізраїль або Сполучені Штати не звернули на це уваги, – сказав Мартін Індик, колишній посол США в Ізраїлі і член Ради з міжнародних відносин. – Непідготовленість, відсутність військ уздовж кордону, відсутність паркану вздовж кордону, за який вони заплатили мільйони шекелів".

У публікації зазначається, що атака сталася через 50 років після того, як Ізраїль не зміг запобігти несподіваному нападу, яку Єгипет і Сирія здійснили під час єврейського свята Йом Кіпур (Судного дня). Тоді провал розвідки призвів до створення комісії, яка мала з'ясувати, що пішло не так, і став предметом численних досліджень.

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Ізраїльські офіційні особи заявили, що ще занадто рано говорити про те, що пішло не так, і відкинули будь-яке порівняння з 1973 роком.

"Реальна проблема полягає в тому, що ізраїльтяни не вірили, що ХАМАС ризикне прорвати кордон, – сказав Аарон Девід Міллер, старший науковий співробітник Фонду Карнегі. – Відсутність достатніх ізраїльських сил в цьому регіоні була серйозною помилкою".

За словами співробітника Конгресу США, який побажав залишитися неназваним, Конгрес повинен поставити жорсткі питання, враховуючи, що ізраїльські та американські спецслужби повинні були б виявити атаку такого масштабу.

Провал ще більше вражає тим, що ізраїльські служби безпеки виділяють значні ресурси на моніторинг палестинського суспільства, в тому числі ХАМАС, через інформаторів, а також технології спостереження.