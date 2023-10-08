ДБР відкрило провадження через опубліковані відео з працівниками ТЦК Тернополя
ДБР відкрило кримінальні провадження за фактами перевищення повноважень військовими службовими особами через оприлюднені відео з Тернополя, на яких працівники ТЦК грубо заштовхують у бус чоловіків, а також, імовірно, б’ють мобілізованих.
Джерело: Державне бюро розслідувань
Дослівно: "На гарячу лінію ТУ ДБР у Львові надійшло повідомлення про те, що близько опівночі 6 жовтня працівники Тернопільського міського об’єднаного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, застосовуючи фізичну силу, затримали місцевого мешканця. Завдаючи ударів, його заштовхали до автомобілю, відео цього інциденту невдовзі з’явилося у соцмережах.
Також було оприлюднено відео, на якому зафіксовано, як у приміщенні центру двоє осіб б’ють руками чоловіків, які лежать у ліжках.
Відкрито кримінальні провадження за фактами перевищення повноважень військовими службовими особами (ч. 5 ст. 426-1 КК України)".
Деталі: Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.
Передісторія:
- 7 жовтня у мережі з’явилося відео, що у Тернополі працівники ТЦК силою заштовхували в мікроавтобус чоловіків, а в обласному ТЦК та СП призначили службову перевірку.
- 8 жовтня було опубліковано ще одне відео з імовірним побиттям мобілізованих в одному ТЦК Тернополя, на що мер міста Сергій Надал звернувся до керівництва міського ТЦК. Український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що побачив у мережі "кадри із побиттям мобілізованих", його відомство починає перевірку.