ДБР відкрило провадження через опубліковані відео з працівниками ТЦК Тернополя

ДБР відкрило кримінальні провадження за фактами перевищення повноважень військовими службовими особами через оприлюднені відео з Тернополя, на яких працівники ТЦК грубо заштовхують у бус чоловіків, а також, імовірно, б’ють мобілізованих.

Джерело: Державне бюро розслідувань

Дослівно: "На гарячу лінію ТУ ДБР у Львові надійшло повідомлення про те, що близько опівночі 6 жовтня працівники Тернопільського міського об’єднаного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, застосовуючи фізичну силу, затримали місцевого мешканця. Завдаючи ударів, його заштовхали до автомобілю, відео цього інциденту невдовзі з’явилося у соцмережах.

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Також було оприлюднено відео, на якому зафіксовано, як у приміщенні центру двоє осіб б’ють руками чоловіків, які лежать у ліжках.

Відкрито кримінальні провадження за фактами перевищення повноважень військовими службовими особами (ч. 5 ст. 426-1 КК України)".

Деталі: Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

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