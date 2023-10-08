Пентагон заявив про передислокацію авіаносної ударної групи ВМС на Близький Схід

Пентагон підтвердив, що починає передислокацію авіаносної ударної групи ВМС США на Близький Схід, а президент країни Джо Байден повідомив, що додаткова допомога від США вже в дорозі до Ізраїлю.

Джерело: сайт Пентагону, сайт Білого дому

Деталі: Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що доручив здійснити кілька кроків для посилення позицій Пентагону в близькосхідному регіоні "з метою зміцнення регіональних зусиль зі стримування".

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Дослівно Остін: "Я дав вказівку про переміщення авіаносної ударної групи ВМС США "Gerald R. Ford" до Східного Середземномор'я.

До неї входять авіаносець ВМС США "Gerald R. Ford" (CVN-78), крейсер керованих ракет класу "Тікондерога" "Normandy" (CG 60), а також есмінці класу "Arleigh-Burke", "Thomas Hudner" (DDG 116), "Ramage" (DDG 61), "Carney" (DDG 64) і "Roosevelt" (DDG 80).

Ми також здійснили кроки з посилення ескадрилій винищувачів ВПС США F-35, F-15, F-16 і A-10 в регіоні. США підтримують війська в готовності до подальшого посилення сил стримування в усьому світі, якщо це буде потрібно".

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Більше деталей: Остін також повідомив, що уряд Сполучених Штатів швидко надасть Армії оборони Ізраїлю додаткове обладнання і ресурси, в тому числі боєприпаси. Перша допомога у сфері безпеки почне надходити вже у неділю й прибуде найближчими днями.

"Посилення наших об'єднаних сил на додаток до матеріальної підтримки, яку ми швидко надамо Ізраїлю, підкреслює непохитну підтримку Сполученими Штатами Армії оборони Ізраїлю та ізраїльського народу. Я і моя команда продовжуватимемо підтримувати тісний контакт з нашими ізраїльськими колегами, щоб гарантувати, що вони мають все необхідне для захисту своїх громадян і захисту від цих жахливих терористичних атак", - йдеться в заяві Остіна.

Разом з тим, президент США Джо Байден у розмові з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху повідомив, що "додаткова допомога для Армії оборони Ізраїлю вже в дорозі до Ізраїлю, і ще більше буде доставлено найближчими днями".

"Лідери також обговорили поточні зусилля, спрямовані на те, щоб жоден ворог Ізраїлю не вважав, що він може або повинен шукати вигоду з нинішньої ситуації", - заявили в Білому домі.

Що передувало: У неділю Білий дім заявив, що президент США Джо Байден наказав надати "додаткову підтримку" Ізраїлю "перед обличчям цього безпрецедентного терористичного нападу з боку ХАМАСу", однак подробиць не наводилося.

Станом на вечір неділі, внаслідок терористичного нападу ХАМАС на Ізраїль загинуло понад 700 ізраїльтян, понад 2200 дістали поранень.

Американські ЗМІ писали, що Сполучені Штати планують передислокувати кораблі та військові літаки ВМС США ближче до Ізраїлю.