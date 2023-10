США планують перемістити кораблі й військові літаки ближче до Ізраїлю – ЗМІ

Сполучені Штати планують передислокувати кораблі та військові літаки ВМС США ближче до Ізраїлю.

Джерело: NBC News із посиланням на два джерела

Дослівно: "Американські військові планують передислокувати кораблі та військові літаки ВМС США ближче до Ізраїлю на знак підтримки, за словами двох американських чиновників, знайомих з цими планами".

Деталі: За даними NBC News, це включає тисячі американських військовослужбовців, авіаносну ударну групу USS Gerald R Ford (авіаносець, крейсер, есмінці і літаки), а також додаткові літаки ВПС США F35, F15, F16 і A10, які будуть направлені в регіон. США також нададуть Ізраїлю більше боєприпасів і обладнання.

Зазначається, що переміщення може розпочатися негайно, але займе кілька днів.

