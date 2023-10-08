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США планують перемістити кораблі й військові літаки ближче до Ізраїлю – ЗМІ

Катерина ТищенкоНеділя, 8 жовтня 2023, 20:39
США планують перемістити кораблі й військові літаки ближче до Ізраїлю – ЗМІ
ілюстративне фото Getty Images

Сполучені Штати планують передислокувати кораблі та військові літаки ВМС США ближче до Ізраїлю.

Джерело: NBC News із посиланням на два джерела

Дослівно: "Американські військові планують передислокувати кораблі та військові літаки ВМС США ближче до Ізраїлю на знак підтримки, за словами двох американських чиновників, знайомих з цими планами".

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Деталі: За даними NBC News, це включає тисячі американських військовослужбовців, авіаносну ударну групу USS Gerald R Ford (авіаносець, крейсер, есмінці і літаки), а також додаткові літаки ВПС США F35, F15, F16 і A10, які будуть направлені в регіон. США також нададуть Ізраїлю більше боєприпасів і обладнання.

Зазначається, що переміщення може розпочатися негайно, але займе кілька днів.

США також розробляють плани можливої небойової евакуації – допомоги американцям у виїзді з Ізраїлю.

"Ще нічого не вирішено і не наказано, але офіційні особи опрацьовують варіанти, в тому числі один з них передбачає розміщення деяких американців на кораблях ВМС, щоб доставити їх у безпечне місце", – йдеться в повідомленні.

Що передувало: У неділю Білий дім заявив, що президент США Джо Байден наказав надати "додаткову підтримку" Ізраїлю "перед обличчям цього безпрецедентного терористичного нападу з боку ХАМАСу".

У заяві не міститься жодних подробиць про цю підтримку.

Станом на вечір неділі, внаслідок терористичного нападу ХАМАС на Ізраїль загинуло понад 700 ізраїльтян, понад 2200 дістали поранень.

Теми: СШАІзраїль
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