США планують перемістити кораблі й військові літаки ближче до Ізраїлю – ЗМІ

Сполучені Штати планують передислокувати кораблі та військові літаки ВМС США ближче до Ізраїлю.

Джерело: NBC News із посиланням на два джерела

Дослівно: "Американські військові планують передислокувати кораблі та військові літаки ВМС США ближче до Ізраїлю на знак підтримки, за словами двох американських чиновників, знайомих з цими планами".

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Деталі: За даними NBC News, це включає тисячі американських військовослужбовців, авіаносну ударну групу USS Gerald R Ford (авіаносець, крейсер, есмінці і літаки), а також додаткові літаки ВПС США F35, F15, F16 і A10, які будуть направлені в регіон. США також нададуть Ізраїлю більше боєприпасів і обладнання.

Зазначається, що переміщення може розпочатися негайно, але займе кілька днів.

This includes thousands of US military service members, the USS Gerald R Ford carrier strike group (carrier, cruiser, destroyers and aircraft), and additional USAF F35s, F15s, F16s, and A10s all to the region. The US will also supply Israel with more munitions and equipment. https://t.co/4KoEVHWjZL ВІДЕО ДНЯ October 8, 2023

США також розробляють плани можливої небойової евакуації – допомоги американцям у виїзді з Ізраїлю.

"Ще нічого не вирішено і не наказано, але офіційні особи опрацьовують варіанти, в тому числі один з них передбачає розміщення деяких американців на кораблях ВМС, щоб доставити їх у безпечне місце", – йдеться в повідомленні.

Що передувало: У неділю Білий дім заявив, що президент США Джо Байден наказав надати "додаткову підтримку" Ізраїлю "перед обличчям цього безпрецедентного терористичного нападу з боку ХАМАСу".

У заяві не міститься жодних подробиць про цю підтримку.

Станом на вечір неділі, внаслідок терористичного нападу ХАМАС на Ізраїль загинуло понад 700 ізраїльтян, понад 2200 дістали поранень.