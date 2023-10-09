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Після розголосу УП Нацгвардія повертає виплати військовим, які збивають "Шахеди" під Києвом

Соня ЛукашоваПонеділок, 9 жовтня 2023, 19:52
Після розголосу УП Нацгвардія повертає виплати військовим, які збивають Шахеди під Києвом
СКРІНШОТ ІЗ ВІДЕО УП

Національна гвардія провела службову перевірку та розпочала виплачувати борги перед військовослужбовцями, які збивають російські дрони над критичною інфраструктурою Київщини і раніше заявляли про недоплати.

Джерело: відповідь Нацгвардії на запит "Української правди"

Деталі: 2 серпня 2023 року УП написала про скаргу військових з частини 3101, які заявляли, що не отримують додаткові виплати за бойове завдання.

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Уже 4 серпня група офіцерів Головного управління Національної гвардії розпочала перевірку. Вона стосувалась бойових завдань частини 3101 з протиповітряного прикриття важливих об’єктів, а також виплат за це.

Після цього було вирішено провести в частині повну внутрішню перевірку виконання бойових завдань.

Щоб виплатити борги за лютий-травень 2023 року, частині виділили додаткове фінансування. Зараз накази про додаткові виплати "знаходяться в процесі реалізації". У Нацгвардії обіцяють видати військовим кошти протягом жовтня 2023.

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Додаткові винагороди за червень-серпень бійцям уже виплатили. Це "Українські правді" підтвердив і один з військових частини 3101.

Що було раніше: 2 серпня УП повідомляла, що військові Нацгвардії, які у складі ротної групи збивають російські дрони над критичною інфраструктурою Київщини, скаржаться, що не отримують доплату.

Військові запевняли, що, за окремим наказом виконують бойове завдання. А саме – прикривають повітряний простір об’єкта критичної інфраструктури і відбивають удари росіян по цьому об’єкту. За це бійці мали би отримувати додаткові 30 тисяч гривень. 

Водночас, військові казали, що з лютого 2023 їм припинили виплати додаткових коштів і платили лише базові 20 тисяч гривень.

Командир військової частини, а також пресслужба Нацгвардії тоді не надали коментар на прохання УП.

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Теми: ШахедНацгвардія
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