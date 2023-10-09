Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ХАМАС пригрозив страчувати на камери заручників у відповідь на удари Ізраїля

Понеділок, 9 жовтня 2023, 21:12
ХАМАС пригрозив страчувати на камери заручників у відповідь на удари Ізраїля
Фото ілюстративне

Палестинський рух ХАМАС пригрозив страчувати заручників у відповідь на ізраїльські удари по Газі, що здійснюються без попередження.

Джерело: The Times of Israel

Деталі: Із такою заявою виступив речник бригад ХАМАС Ізз ад-Дін аль-Кассам.

Реклама:

Пряма мова: "З цієї години будь-який обстріл наших людей, які перебувають у безпеці своїх домівок, без попередження, буде супроводжуватися стратою цивільних заручників, яка буде транслюватися на відео і аудіо".

Передісторія:

  • У понеділок міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що віддав наказ про повну блокаду сектора Гази, військові блокуватимуть навіть доступ до продовольства.
  • Перед цим офіційний представник армії оборони Ізраїлю, контр-адмірал Даніель Хагарі, заявив, що ізраїльські війська відновили контроль над усіма населеними пунктами на кордоні з Газою.
  • Раніше в ХАМАС заявили, що терористичне угруповання утримує понад 100 ізраїльських заручників.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ІзраїльвійнаСектор Гази
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
Ізраїль
Пентагон виступив за військову допомогу Ізраїлю та Україні
Зеленський обговорив з розвідкою ситуацію в Ізраїлі: Росія зацікавлена в розпаленні війни
Швейцарія евакуює своїх громадян із Ізраїлю на тлі бойових дій
Останні новини
18:16
Єврокомісія запустила три ініціативи для підтримки українських дослідників та інноваторів
17:59
США оголосили про посилення санкцій проти російської нафти
17:58
До 2026 року середні зарплати українців зростуть на третину - прогноз Кабміну
17:51
ППО вдень знищила керовану ракету на Дніпропетровщині
17:40
Україна отримала від ЄС грант на 150 мільйонів євро
17:25
Новий уряд Польщі звільнив керівництво державних ЗМІ, один канал припинив мовлення
17:17
Fitch підвищило рейтинг "Нафтогазу" з "обмеженого дефолту" до переддефолтного "CC"
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:56
В "Дію" вже надійшло 70 заявок на перереєстрацію авто: як працює послуга
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
Усі новини...
Реклама: