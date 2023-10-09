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ХАМАС пригрозив страчувати на камери заручників у відповідь на удари Ізраїля

Понеділок, 9 жовтня 2023, 21:12
ХАМАС пригрозив страчувати на камери заручників у відповідь на удари Ізраїля
Фото ілюстративне

Палестинський рух ХАМАС пригрозив страчувати заручників у відповідь на ізраїльські удари по Газі, що здійснюються без попередження.

Джерело: The Times of Israel

Деталі: Із такою заявою виступив речник бригад ХАМАС Ізз ад-Дін аль-Кассам.

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Пряма мова: "З цієї години будь-який обстріл наших людей, які перебувають у безпеці своїх домівок, без попередження, буде супроводжуватися стратою цивільних заручників, яка буде транслюватися на відео і аудіо".

Передісторія:

  • У понеділок міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що віддав наказ про повну блокаду сектора Гази, військові блокуватимуть навіть доступ до продовольства.
  • Перед цим офіційний представник армії оборони Ізраїлю, контр-адмірал Даніель Хагарі, заявив, що ізраїльські війська відновили контроль над усіма населеними пунктами на кордоні з Газою.
  • Раніше в ХАМАС заявили, що терористичне угруповання утримує понад 100 ізраїльських заручників.

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Теми: ІзраїльвійнаСектор Гази
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