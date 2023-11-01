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ОВА: На Хмельниччині пролунали вибухи, працювала ППО

Ольга Глущенко Середа, 1 листопада 2023, 00:15
ОВА: На Хмельниччині пролунали вибухи, працювала ППО
ВИБУХ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

Вночі 1 листопада про звуки вибухів і роботу ППО повідомив перший заступник голови військової адміністрації Хмельницької області Сергій Тюрін.

Джерело: Тюрін у Facebook

Пряма мова: "Хмельницький район. Чути вибухи.

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Працюють сили ППО.

Залишайтеся в укриттях!"

Деталі: Пізніше Тюрін подякував силам ППО "за відмінну роботу".

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Він додав, що повідомлень про постраждалих або пошкодження цивільної інфраструктури немає.

Оновлено: Після другої ночі у Хмельницькому районі знову пролунали вибухи.

Пряма мова Тюріна: "Хмельницький район. Чути вибухи. Працюють сили ППО".

Деталі: Тюрін уточнив, що після повторних вибухів постраждалих або пошкодження цивільної інфраструктури також немає.

Що передувало: В Україні ввечері 31 жовтня була оголошена масована повітряна тривога.

На Полтавщині повідомили про звуки вибухів.

Теми: ХмельниччинавибухППОповітряна тривога
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