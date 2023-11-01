ОВА: На Хмельниччині пролунали вибухи, працювала ППО

Вночі 1 листопада про звуки вибухів і роботу ППО повідомив перший заступник голови військової адміністрації Хмельницької області Сергій Тюрін.

Джерело: Тюрін у Facebook

Пряма мова: "Хмельницький район. Чути вибухи.

Реклама:

Працюють сили ППО.

Залишайтеся в укриттях!"

Деталі: Пізніше Тюрін подякував силам ППО "за відмінну роботу".

ВІДЕО ДНЯ

Він додав, що повідомлень про постраждалих або пошкодження цивільної інфраструктури немає.

Оновлено: Після другої ночі у Хмельницькому районі знову пролунали вибухи.

Пряма мова Тюріна: "Хмельницький район. Чути вибухи. Працюють сили ППО".

Деталі: Тюрін уточнив, що після повторних вибухів постраждалих або пошкодження цивільної інфраструктури також немає.

Що передувало: В Україні ввечері 31 жовтня була оголошена масована повітряна тривога.

На Полтавщині повідомили про звуки вибухів.