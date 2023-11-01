ОВА: На Хмельниччині пролунали вибухи, працювала ППО
Вночі 1 листопада про звуки вибухів і роботу ППО повідомив перший заступник голови військової адміністрації Хмельницької області Сергій Тюрін.
Джерело: Тюрін у Facebook
Пряма мова: "Хмельницький район. Чути вибухи.
Працюють сили ППО.
Залишайтеся в укриттях!"
Деталі: Пізніше Тюрін подякував силам ППО "за відмінну роботу".
Він додав, що повідомлень про постраждалих або пошкодження цивільної інфраструктури немає.
Оновлено: Після другої ночі у Хмельницькому районі знову пролунали вибухи.
Пряма мова Тюріна: "Хмельницький район. Чути вибухи. Працюють сили ППО".
Деталі: Тюрін уточнив, що після повторних вибухів постраждалих або пошкодження цивільної інфраструктури також немає.
Що передувало: В Україні ввечері 31 жовтня була оголошена масована повітряна тривога.
На Полтавщині повідомили про звуки вибухів.