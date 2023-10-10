Ізраїль ліквідував міністра економіки ХАМАС – ЦАХАЛ
Офіційний представник армії оборони Ізраїлю, контр-адмірал Даніель Хагарі повідомив, що ізраїльська армія ліквідувала міністра економіки бойовиків ХАМАС Джавада Абу Шамалу.
Джерело: Хагарі у Twitter (X)
Дослівно: "Сьогодні вночі (10 жовтня - ред.) літак ЦАХАЛу вбив Джавада Абу Шамалу, міністра економіки терористичної організації ХАМАС.
На посаді він керував фінансами організації та виділяв кошти на фінансування та управління тероризмом усередині та за межами Сектора Гази".
צה"ל חיסל הלילה את שר הכלכלה של ארגון הטרור חמאס.— דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) October 10, 2023
כלי טיס של צה"ל חיסל הלילה את ג'ואד אבו שמאלה, שר הכלכלה של ארגון הטרור חמאס. כחלק מתפקידו ניהל את הכספים בארגון וייעד את הכספים למימון והכוונת טרור בפנים הרצועה ומחוצה לה >>
Деталі: Також представник армії Ізраїлю заявив про ліквідацію "одного з високопоставлених членів політичного бюро терористичної організації ХАМАС, який обіймав посаду керівника відділу національних зв'язків організації".
Йдеться, за його словами, про Закарію Абу Мамара - "голову міністерства національних відносин у політичному бюро терористичної організації ХАМАС у Секторі Гази".
Хагарі повідомив, що на своїй посаді Абу Мамар відповідав за "прийняття рішень у Газі, забезпечення внутрішніх відносин та координацію між організаціями Гази".
חיסול נוסף; צה"ל חיסל את אחד מבכירי הלשכה המדינית של ארגון הטרור חמאס, המשמש כראש משרד היחסים הלאומיים של הארגון.— דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) October 10, 2023
כלי טיס של צה"ל חיסל הלילה גם את זכריא אבו מעמר, אחד מבכירי הלשכה המדינית של ארגון הטרור חמאס, וראש משרד היחסים הלאומיים בלשכת המדיניות של ארגון הטרור חמאס ברצועה >> pic.twitter.com/c64M8Ayr2A
Що передувало:
- 7 жовтня ХАМАС масовано атакував ракетами Ізраїль, у містах спалахнули пожежі. Станом на день 10 жовтня кількість загиблих в Ізраїлі внаслідок нападу ХАМАС перевищила 1 000 осіб, щонайменше 3418 дістали поранень.
- Ізраїль повернув під контроль усі райони на кордоні біля Сектора Гази, а також анонсував "повну облогу" Сектору Гази. Поки, згідно з повідомленнями ЗМІ, сухопутного вторгнення не було.