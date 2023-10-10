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Ізраїль ліквідував міністра економіки ХАМАС – ЦАХАЛ

Альона Мазуренко Вівторок, 10 жовтня 2023, 16:30
Ізраїль ліквідував міністра економіки ХАМАС – ЦАХАЛ
ФОТО GETTY IMAGES

Офіційний представник армії оборони Ізраїлю, контр-адмірал Даніель Хагарі повідомив, що ізраїльська армія ліквідувала міністра економіки бойовиків ХАМАС Джавада Абу Шамалу.

Джерело: Хагарі у Twitter (X)

Дослівно: "Сьогодні вночі (10 жовтня - ред.) літак ЦАХАЛу вбив Джавада Абу Шамалу, міністра економіки терористичної організації ХАМАС.

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На посаді він керував фінансами організації та виділяв кошти на фінансування та управління тероризмом усередині та за межами Сектора Гази".

Деталі: Також представник армії Ізраїлю заявив про ліквідацію "одного з високопоставлених членів політичного бюро терористичної організації ХАМАС, який обіймав посаду керівника відділу національних зв'язків організації".

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Йдеться, за його словами, про Закарію Абу Мамара - "голову міністерства національних відносин у політичному бюро терористичної організації ХАМАС у Секторі Гази". 

Хагарі повідомив, що на своїй посаді Абу Мамар відповідав за "прийняття рішень у Газі, забезпечення внутрішніх відносин та координацію між організаціями Гази".

Що передувало: 

Теми: ІзраїльСектор Газивійна
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