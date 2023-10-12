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Ізраїль атакував елітний підрозділ ХАМАС у Газі: ліквідували високопоставленого офіцера

Ірина БалачукЧетвер, 12 жовтня 2023, 08:53
Ізраїль атакував елітний підрозділ ХАМАС у Газі: ліквідували високопоставленого офіцера
Наслідки ізраїльських авіаударів у місті Газа. Фото Getty Images

Ізраїльські військові повідомили, що атакували кілька оперативних штабів, з яких ХАМАС організував терористичне вторгнення на ізраїльську територію, а також ліквідували високопоставленого морського офіцера.

Джерело: The Jerusalem Post та The Times of Israel

Дослівно JP: "Винищувачі ЦАХАЛу вночі завдали по Сектору Гази авіаударів, націлених на елітний бойовий підрозділ ХАМАС "Нохба", який очолював терористичне вторгнення на ізраїльську територію 7 жовтня".

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Деталі: Армія оборони Ізраїлю також повідомила про ліквідацію високопоставленого офіцера військово-морських сил ХАМАС Мохаммеда Абу Шамали, завдавши удару по його будинку.

Зазначається, що Мухаммед Абу Шамала був старшим оперативником військово-морських сил терористичного угруповання в південній частині Сектора Гази.

Повідомляється, що його будинок також використовувався для зберігання морського озброєння, яке могло бути використане для нападу на Державу Ізраїль.

ВІДЕО ДНЯ

У розмові з журналістами речник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що військові також вбили Мустафу Шахіна, бойовика ХАМАСу, який знімав і транслював криваву атаку терористичного угрупування на південь Ізраїлю 7 жовтня.

Пряма мова Хагарі: "Ми закриємо рахунки з усіма, хто був причетний до жахів війни. Ми беремо відео з інтернету і ідентифікуємо їх за допомогою програми розпізнавання облич".

Армія оборони Ізраїлю також повідомила, що окремими ударами протягом ночі вона вразила десятки об'єктів, що належать спецпризначенцям ХАМАСу.

Передісторія:

Теми: ІзраїльСектор Гази
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