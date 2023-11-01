Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Повітряні сили знищили 18 з 20 "Шахедів", якими окупанти били по критичній інфраструктурі

Ірина БалачукСереда, 1 листопада 2023, 07:32
Повітряні сили знищили 18 з 20 Шахедів, якими окупанти били по критичній інфраструктурі
Мобільна вогнева група. Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Уночі 1 листопада російські загарбники атакували Україну 20 "Шахедами" і ракетою Х-59, 18 безпілотників та ракету вдалося збити.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "Загалом збито 18 із 20 ударних дронів "Shahed-136/131". Також знищено керовану авіаційну ракету Х-59".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що загарбники цілили по об’єктах критичної інфраструктури та військових об’єктах.

Ракету Х-59 та частину "Шахедів" випустили з Курської області РФ, решта ворожих ударних БпЛА атакували з південно-східного напрямку – з Приморсько-Ахтарська РФ.

Повідомляється, що ударні БпЛА знищували по маршруту слідування. У цьому брали участь тактична авіація, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил спільно із ППО Сил оборони України.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

Теми: Повітряні сили ЗСУбезпілотникиракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїль розпочав військову операцію у головній лікарні Сектора Гази

CNN: Байден підпише законопроект про фінансування, якщо його прийме Сенат

Палата представників США схвалила проект фінансування уряду без грошей для України

У "Львівській політехніці" заявили, що підстав для звільнення Фаріон нема

Кіпрські компанії попалися на приховуванні росактивів: влада країни обіцяє посилити контроль

відеоЗ’явилося відео жорсткого затримання одесита військкоматом на очах у родини: в ТЦК з’ясовують обставини

Усі новини...
Повітряні сили ЗСУ
Повітряні сили: Ворожі "Шахеди" летіли на Старокостянтинів
Командувач Повітряних сил показав, як зенітники збили уночі дві ракети
Росія вночі випустила 6 "Шахедів" і ракету – збито 5 дронів
Останні новини
06:56
Ворог активно атакує на трьох напрямках – зведення Генштабу
06:34
Північна Корея випробувала твердопаливні двигуни для балістичних ракет
05:55
Китай масово скуповує обладнання США для виробництва чипів, обходячи обмеження – Reuters
05:14
Штурм лікарні у Секторі Гази: ХАМАС заздалегідь у всьому звинуватив Ізраїль і США
04:28
Українські війська просунулися на лівому березі Херсонщини та в районі Вербового – ISW
03:55
Росія намагається перехопити ініціативу на полі бою – ISW
03:22
Ізраїль розпочав військову операцію у головній лікарні Сектора Гази
02:44
Сі Цзіньпін прибув у Сан-Франциско
02:15
CNN: Байден підпише законопроект про фінансування, якщо його прийме Сенат
01:37
Питання щодо допомоги Україні перебуває у критичній точці – Держдеп США
Усі новини...
Реклама: