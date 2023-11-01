Повітряні сили знищили 18 з 20 "Шахедів", якими окупанти били по критичній інфраструктурі
Уночі 1 листопада російські загарбники атакували Україну 20 "Шахедами" і ракетою Х-59, 18 безпілотників та ракету вдалося збити.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Дослівно ПС: "Загалом збито 18 із 20 ударних дронів "Shahed-136/131". Також знищено керовану авіаційну ракету Х-59".
Деталі: Повідомляється, що загарбники цілили по об’єктах критичної інфраструктури та військових об’єктах.
Ракету Х-59 та частину "Шахедів" випустили з Курської області РФ, решта ворожих ударних БпЛА атакували з південно-східного напрямку – з Приморсько-Ахтарська РФ.
Повідомляється, що ударні БпЛА знищували по маршруту слідування. У цьому брали участь тактична авіація, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил спільно із ППО Сил оборони України.
Передісторія:
- Під час масованої повітряної тривоги в Кременчуці та Миргородській громаді Полтавської області було чути звуки вибухів.
- Згодом стало відомо, що росіяни влучили "Шахедом" по нафтопереробному заводу в Кременчуку, у результаті чого спалахнула пожежа.