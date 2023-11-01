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Росіяни за добу обстріляли найбільше міст і сіл за рік, вночі атакували Кременчук, Нікополь, Очаків

Олена РощінаСереда, 1 листопада 2023, 09:10
Росіяни за добу обстріляли найбільше міст і сіл за рік, вночі атакували Кременчук, Нікополь, Очаків
Армія РФ пошкодила будівлю пожежної частини в Ізюмськоу районі Харківської області, фото ДСНС

У ніч на 1 листопада російські війська атакували населені пункти в Полтавській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях. 

Джерело: міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, ГУ ДСНС у Харківсткій області, Харківська обласна прокуратура, голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович

Дослівно: "Упродовж доби ворог обстріляв 118 населених пунктів у 10 регіонах. З початку року це найбільша кількість міст та сіл, які потрапили під удар.

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Вночі окупанти завдали масованих обстрілів по території України, є загиблі та поранені".

Деталі: Полтавська область: близько опівночі російські військові атакували нафтопереробний завод у Кременчуці. Упродовж кількох годин майже 100 рятувальників гасили вогонь. Використовували робот для пожежогасіння. Минулося без жертв.

Харківська область: ввечері окупанти обстріляли Куп’янський район. У селі Петропавлівка одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

ВІДЕО ДНЯ

За даними Харківської обласної прокуратури, 1 листопада близько опівночі російська армія обстріляла с. Подоли Купʼянського району, пошкоджено житлові будинки. 

За даними ДСНС, у вівторок ввечері ворог атакував територію Ізюмського району, у результаті чого пошкоджень зазнала будівля пожежної частини. Люди не постраждали.

Донецька область: внаслідок обстрілу селища Південне загинула одна людина.

Дніпропетровська область: окупанти тричі з артилерії атакували Нікопольський район. Під удар потрапило місто Нікополь, села Іллінка та Мар’ївка.

Херсонська область: ворог обстрілював регіон упродовж всієї ночі. Ввечері окупанти завдали удару по селу Чарівне у Бериславському районі та місту Берислав. Постраждали дві людини. Під обстріл потрапило село Чайкине Херсонського району, одна людина загинула. Після опівночі російські військові знову обстріляли Бериславський район. Також завдали 8 авіаударів по селах Кринки та Львове.

Миколаївська область: опівночі окупанти з артилерії обстріляли Очаків. Пошкоджено два приватні будинки.

Кіровоградська область пережила найдовшу тривогу за всю велику війну, повідомив голова ОВА Андрій Райкович. 

Уламками збитого над Кропивницьким районом дрона пошкоджено залізничну контактну мережу. Обійшлося без постраждалих і руйнувань цивільної інфраструктури. Ремонтна бригада оперативно полагодила пошкоджену ділянку.

УП, доповнено
Теми: війна
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