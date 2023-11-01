Росіяни за добу обстріляли найбільше міст і сіл за рік, вночі атакували Кременчук, Нікополь, Очаків

У ніч на 1 листопада російські війська атакували населені пункти в Полтавській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.

Джерело: міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, ГУ ДСНС у Харківсткій області, Харківська обласна прокуратура, голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович

Дослівно: "Упродовж доби ворог обстріляв 118 населених пунктів у 10 регіонах. З початку року це найбільша кількість міст та сіл, які потрапили під удар.

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Вночі окупанти завдали масованих обстрілів по території України, є загиблі та поранені".

Деталі: Полтавська область: близько опівночі російські військові атакували нафтопереробний завод у Кременчуці. Упродовж кількох годин майже 100 рятувальників гасили вогонь. Використовували робот для пожежогасіння. Минулося без жертв.

Харківська область: ввечері окупанти обстріляли Куп’янський район. У селі Петропавлівка одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

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За даними Харківської обласної прокуратури, 1 листопада близько опівночі російська армія обстріляла с. Подоли Купʼянського району, пошкоджено житлові будинки.

За даними ДСНС, у вівторок ввечері ворог атакував територію Ізюмського району, у результаті чого пошкоджень зазнала будівля пожежної частини. Люди не постраждали.

Донецька область: внаслідок обстрілу селища Південне загинула одна людина.

Дніпропетровська область: окупанти тричі з артилерії атакували Нікопольський район. Під удар потрапило місто Нікополь, села Іллінка та Мар’ївка.

Херсонська область: ворог обстрілював регіон упродовж всієї ночі. Ввечері окупанти завдали удару по селу Чарівне у Бериславському районі та місту Берислав. Постраждали дві людини. Під обстріл потрапило село Чайкине Херсонського району, одна людина загинула. Після опівночі російські військові знову обстріляли Бериславський район. Також завдали 8 авіаударів по селах Кринки та Львове.

Миколаївська область: опівночі окупанти з артилерії обстріляли Очаків. Пошкоджено два приватні будинки.

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