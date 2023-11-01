Арестович зібрався в президенти, якщо будуть вибори

Колишній позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович має намір балотуватися на наступних президентських виборах, дата яких наразі невідома через воєнний стан у країні.

Джерело: Арестович у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна"

Деталі: "Так, буду висуватися", - відповів він, відповідаючи на запитання журналіста агентства про свій намір брати участь у президентських виборах в Україні в разі, якщо вони відбудуться.

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Арестович також підтвердив, що пропозиції щодо політичних, економічних, соціальних, військових та інших реформ в Україні, опубліковані ним у соціальних мережах у середу, є його передвиборчою програмою.

"Вона буде доопрацьована фахівцями, я її опублікував для початку дискусії. Заперечення, думки, поради, критика - вітаються", - написав він.

Коментуючи поширювану в соціальних мережах інформацію щодо його виїзду з країни, Арестович відповів: "У мене ціла низка міжнародних заходів, на багатьох із яких я - ключовий спікер".

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Він також заявив журналісту агентства, що не має стосунку до підготовки журналістом Саймоном Шустером матеріалу про Україну, опублікованого в понеділок у журналі "Time".

"Ні, не маю (стосунку). Крайній раз спілкувався з Саймоном 9 серпня 2022 року", - сказав Арестович.

За даними "Української правди", Арестович зараз перебуває за кордоном.

Нагадаємо: Чергові президентські вибори в Україні мають відбутися навесні 2024 року, проте наразі в суспільстві точиться дискусія щодо можливості та необхідності їх проведення в умовах воєнного стану.

Що передувало: 1 листопада у своєму Telegram Арестович опублікував таку собі передвиборчу програму, серед пунктів якої значиться "пропозиція колективному Заходу".

"Ми готові до варіанту Кісенджера - вимагаємо вступу в НАТО із зобов'язанням не відвойовувати окупованих на момент вступу територій, а домагатися їхнього повернення тільки політичним шляхом", - написав екс-радник.