YouTube заблокував ще один канал Арестовича
Платформа YouTube заблокувала ще один канал колишнього радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича, який перебуває під санкціями.
Джерело: Центр протидії дезінформації
Дослівно: "Це вже другий канал Арестовича, який перебуває за кордоном, що під блокування. Відтепер він недоступний на території України".
Деталі: У ЦПД нагадали, що перший та основний YouTube-канал підсанкційного блогера заблокували 9 травня 2025 року, після чого був створений новий, який також заблокували.
Нагадаємо:
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 1 травня 2025 року про запровадження персональних санкцій щодо низки публічних діячів, серед яких зокрема колишній позаштатний радник голови Офісу президента Олексій Арестович.