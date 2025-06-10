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YouTube заблокував ще один канал Арестовича

Тетяна ОлійникВівторок, 10 червня 2025, 20:11
YouTube заблокував ще один канал Арестовича
фото - цпд

Платформа YouTube заблокувала ще один канал колишнього радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича, який перебуває під санкціями.

Джерело: Центр протидії дезінформації

Дослівно: "Це вже другий канал Арестовича, який перебуває за кордоном, що під блокування. Відтепер він недоступний на території України".

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Деталі: У ЦПД нагадали, що перший та основний YouTube-канал підсанкційного блогера заблокували 9 травня 2025 року, після чого був створений новий, який також заблокували.

Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 1 травня 2025 року про запровадження персональних санкцій щодо низки публічних діячів, серед яких зокрема колишній позаштатний радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

Арестовичсанкції
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