Арестовича помітили в Монако - УП

Колишнього позаштатного радника голови Офісу президента, скандально відомого блогера Олексія Арестовича помітили в Монако.

Джерело: коротке відео "Української правди" "Батальйон Монако: Арестовича помітили на Лазуровому узбережжі"

Деталі: На відео Арестович помічає, що його знімають. Спочатку він викидає знак "вікторії". А потім починає попереджати, що за зйомку загрожує кримінальне переслідування.

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Судячи з відео, Арестович під час зйомки знаходився поруч з казино "Монте-Карло".

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