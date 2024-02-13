Арестовича помітили в Монако - УП
Вівторок, 13 лютого 2024, 09:47
Колишнього позаштатного радника голови Офісу президента, скандально відомого блогера Олексія Арестовича помітили в Монако.
Джерело: коротке відео "Української правди" "Батальйон Монако: Арестовича помітили на Лазуровому узбережжі"
Деталі: На відео Арестович помічає, що його знімають. Спочатку він викидає знак "вікторії". А потім починає попереджати, що за зйомку загрожує кримінальне переслідування.
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Судячи з відео, Арестович під час зйомки знаходився поруч з казино "Монте-Карло".
Що було раніше:
ВІДЕО ДНЯ
- 1 лютого журналістський антикорупційний центр NGL.media повідомляв, що Арестович виїхав з України завдяки листу Головного управління розвідки Міністерства оборони України й перебуває зараз у Нью-Йорку (США).
- У свою чергу Головне управління розвідки заперечило, що Арестович виїхав з України завдяки листу від ГУР.