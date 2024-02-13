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Арестовича помітили в Монако - УП

Станіслав ПогоріловВівторок, 13 лютого 2024, 09:47
Арестовича помітили в Монако - УП
Олексій Арестович, скриншот з відео УП

Колишнього позаштатного радника голови Офісу президента, скандально відомого блогера Олексія Арестовича помітили в Монако.

Джерело:  коротке відео "Української правди" "Батальйон Монако: Арестовича помітили на Лазуровому узбережжі"

Деталі: На відео Арестович помічає, що його знімають. Спочатку він викидає знак "вікторії". А потім починає попереджати, що за зйомку загрожує кримінальне переслідування.

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Судячи з відео, Арестович під час зйомки знаходився поруч з казино "Монте-Карло".

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • 1 лютого  журналістський антикорупційний центр NGL.media повідомляв, що Арестович виїхав з України завдяки листу Головного управління розвідки Міністерства оборони України й перебуває зараз у Нью-Йорку (США).
  • У свою чергу Головне управління розвідки заперечило, що Арестович виїхав з України завдяки листу від ГУР. 

Теми: Арестович
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NGL.media опублікували дані бази перетину кордону: Арестович двічі виїжджав завдяки "листу ГУР"
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