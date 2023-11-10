У кількох областях була оголошена повітряна тривога через безпілотники та ракети

У ніч на 10 листопада була оголошена повітряна тривога у кількох областях України через запуск ворожих ударних БпЛА та ракет.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Деталі: За інформацією військових, у Полтавській та Дніпропетровській областях – ракетна небезпека.

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Скриншот alerts.in.ua

У Херсонській та Миколаївській областях – небезпека пов'язана із загрозою застосування ударних БпЛА.

О 00.52 ракетна небезпека поширилася на Одеську область.

О 1.37 через загрозу ударних БпЛА тривога була оголошена у Кіровоградській області.

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О 2.02 у Вінницькій області оголошена небезпека, пов'язана із загрозою застосування ударних БпЛА.

Скриншот alerts.in.ua

У південно-східних областях тривогу скасували.

О 2.34 через ударні БпЛА оголошена небезпека у Київській області.

О 4.04 повітряну тривогу скасували у всіх областях.

О 4.06 повітряна тривога оголошена в Херсонській та Миколаївській областях. Вона пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря.