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В нескольких областях была объявлена воздушная тревога из-за беспилотников и ракет

Алена ИвашкивПятница, 10 ноября 2023, 00:09
В нескольких областях была объявлена воздушная тревога из-за беспилотников и ракет
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО Getty images

В ночь на 10 ноября была объявлена воздушная тревога в нескольких областях Украины из-за запуска вражеских ударных БПЛА и ракет.

Источник: Воздушные силы

Детали: По информации военных, в Полтавской и Днепропетровской областях - ракетная опасность. 

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Скриншот alerts.in.ua
Скриншот alerts.in.ua

В Херсонской и Николаевской областях - опасность связана с угрозой применения ударных БПЛА.

В 00:52 ракетная опасность распространилась на Одесскую область.

В 1:37 из-за угрозы ударных БпЛА тревога была объявлена в Кировоградской области.

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В 2.02 в Винницкой области объявлена опасность, связанная с угрозой применения ударных БПЛА.

 

В юго-восточных областях тревогу отменили.

В 2.34 из-за ударных БПЛА объявлена опасность в Киевской области.

В 4.04 воздушная тревога была отменена во всех областях.

В 4:06 воздушная тревога объявлена в Херсонской и Николаевской областях. Она связана с активностью вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря.

Темы: беспилотникиракетный удар
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