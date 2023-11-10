В нескольких областях была объявлена воздушная тревога из-за беспилотников и ракет
В ночь на 10 ноября была объявлена воздушная тревога в нескольких областях Украины из-за запуска вражеских ударных БПЛА и ракет.
Источник: Воздушные силы
Детали: По информации военных, в Полтавской и Днепропетровской областях - ракетная опасность.
В Херсонской и Николаевской областях - опасность связана с угрозой применения ударных БПЛА.
В 00:52 ракетная опасность распространилась на Одесскую область.
В 1:37 из-за угрозы ударных БпЛА тревога была объявлена в Кировоградской области.
В 2.02 в Винницкой области объявлена опасность, связанная с угрозой применения ударных БПЛА.
В юго-восточных областях тревогу отменили.
В 2.34 из-за ударных БПЛА объявлена опасность в Киевской области.
В 4.04 воздушная тревога была отменена во всех областях.
В 4:06 воздушная тревога объявлена в Херсонской и Николаевской областях. Она связана с активностью вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря.