Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Держдепі запевнили, що події на Близькому Сході не впливають на підтримку України

Олена ІвашківП'ятниця, 10 листопада 2023, 00:31
У Держдепі запевнили, що події на Близькому Сході не впливають на підтримку України
Ведант Пател, фото зі сторінки речника у X

Події на Близькому Сході, пов’язані з відповіддю Ізраїлю на терор ХАМАС, не зменшують уваги адміністрації США до підтримки, яку вона продовжує надавати Україні у протистоянні російській агресії.

Джерело: заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, "Укрінформ"

Пряма мова Патела: "Ми продовжуємо зосереджуватися на різних викликах, які мають місце на планеті. Це, звісно, включає напад Росії на Україну"

Реклама:

Деталі: Він нагадав, що лише минулої п’ятниці Сполучені Штати оголосили про виділення пакета допомоги як за президентськими повноваженнями, так і в межах Ініціативи сприяння безпеці Україні (USAI)

Крім того, представник Держдепу звернув увагу, що в одному з останніх звернень президент Байден підкреслив важливість не лише забезпечення підтримки Ізраїлю, а й України, щоб вона могла надалі захищатися від посягань на територіальну цілісність і суверенітет.

Теми: США
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Пентагон не знайшов достовірних доказів розкрадання американської зброї в Україні

фотоЖорстокий розгін Майдану: суд скасував обвинувальний вирок ексберкутівця Марчука

Скасування мораторію: в Yasno планують почати відключати боржників від електрики з кінця січня

оновленоКабмін зібрався позапланово і відкликав законопроєкт щодо мобілізації – джерела

Сійярто анонсував зустріч з Кулебою в Ужгороді, в МЗС підтвердили

Розмінування Чорного моря: Туреччина, Болгарія і Румунія підписали угоду

Усі новини...
США
Пентагон: Новий "Рамштайн" планують провести в середині листопада
У четвер військових США на Близькому Сході атакували чотири рази
Пакети оборонної допомоги Україні стануть меншими – Пентагон
Останні новини
00:30
Міноборони Молдови розкрило правду про "інструкторів НАТО", які ввижаються РФ
00:14
Білий дім про потребу допомоги Україні: Є гострою, особливо в зимові місяці
23:40
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА з півдня
23:34
Економічні новини 11 січня: ріст ВВП, Білий дім підтримує конфіскацію активів РФ на користь України
23:25
Зігріваємося правильно: що робити, аби не застудитися після морозу
23:09
Пентагон не знайшов достовірних доказів розкрадання американської зброї в Україні
22:45
Відключення електрики боржникам не буде одномоментним і раптовим – Yasno
22:35
Майже 3 тонни наркотичних речовин вилучила поліція за 2023 рік
22:10
США наклали санкції на росіянина, який допомагав возити в Україну "вагнерівців"
21:52
фотоЖорстокий розгін Майдану: суд скасував обвинувальний вирок ексберкутівця Марчука
Усі новини...
Реклама: