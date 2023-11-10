У Держдепі запевнили, що події на Близькому Сході не впливають на підтримку України

Події на Близькому Сході, пов’язані з відповіддю Ізраїлю на терор ХАМАС, не зменшують уваги адміністрації США до підтримки, яку вона продовжує надавати Україні у протистоянні російській агресії.

Джерело: заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, "Укрінформ"

Пряма мова Патела: "Ми продовжуємо зосереджуватися на різних викликах, які мають місце на планеті. Це, звісно, включає напад Росії на Україну"

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Деталі: Він нагадав, що лише минулої п’ятниці Сполучені Штати оголосили про виділення пакета допомоги як за президентськими повноваженнями, так і в межах Ініціативи сприяння безпеці Україні (USAI)

Крім того, представник Держдепу звернув увагу, що в одному з останніх звернень президент Байден підкреслив важливість не лише забезпечення підтримки Ізраїлю, а й України, щоб вона могла надалі захищатися від посягань на територіальну цілісність і суверенітет.