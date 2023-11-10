В Госдепе заверили, что события на Ближнем Востоке не влияют на поддержку Украины

События на Ближнем Востоке, связанные с ответом Израиля на террор ХАМАС, не уменьшают внимания администрации США к поддержке, которую она продолжает оказывать Украине в противостоянии российской агрессии.

Источник: заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател, "Укринформ"

Прямая речь Патела: "Мы продолжаем сосредотачиваться на различных вызовах, которые имеют место на планете. Это, конечно, включает нападение России на Украину"

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Детали: Он напомнил, что только в прошлую пятницу Соединенные Штаты объявили о выделении пакета помощи как по президентским полномочиям, так и в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI)

Кроме того, представитель Госдепа обратил внимание, что в одном из последних обращений президент Байден подчеркнул важность не только обеспечения поддержки Израиля, но и Украины, чтобы она могла в дальнейшем защищаться от посягательств на территориальную целостность и суверенитет.