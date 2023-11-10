Пакети оборонної допомоги Україні стануть меншими – Пентагон

США продовжать у найближчій перспективі виділяти пакети оборонної допомоги Україні у межах президентських повноважень (PDA), вони просто стануть меншими. При цьому Пентагон закликає Конгрес ухвалити додаткове фінансування якомога скоріше.

Джерело: заступниця речника міністерства оборони США Сабріна Сінгх, "Укрінформ"

Пряма мова Сінгх: "Ми продовжимо передавати пакети, вони просто стають меншими. Тож ми дуже просимо Конгрес ухвалити запит із додатковими асигнуваннями, який надіслав президент, аби ми могли надалі задовольняти потреби України на полі бою", - сказала представниця Пентагону.

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Деталі: Вона уточнила оцінки, озвучені напередодні Білим домом, зауваживши, що США вже використали понад 95% із загальної суми $62,3 млрд, які були виділені на підтримку України від початку повномасштабного вторгнення РФ. Сінгх нагадала, що адміністрація вже використала всі фонди Ініціативи сприяння безпеці Україні (USAI) та має в резерві ще близько $1 млрд на пакети PDA.

Крім того, за її словами, Україна покладається на підтримку інших країн: "Минулого місяця ми мали зустріч контактної групи (у форматі "Рамштайн" - ред.), у середині листопада буде ще одне засідання Контактної групи з питань оборони України. Союзники й партнери продовжують підтримувати Україну, ми продовжуємо підтримувати Україну тим, що їй потрібно в боротьбі".