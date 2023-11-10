Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Пакеты оборонной помощи Украине станут меньше – Пентагон

Алена ИвашкивПятница, 10 ноября 2023, 01:07
Пакеты оборонной помощи Украине станут меньше – Пентагон
ПЕНТАГОН, ФОТО GETTY IMAGES

США продолжат в ближайшей перспективе выделять пакеты оборонной помощи Украине в рамках президентских полномочий (PDA), они просто станут меньше. При этом Пентагон призывает Конгресс принять дополнительное финансирование как можно скорее.

Источник: заместитель спикера министерства обороны США Сабрина Сингх, "Укринформ"

Прямая речь Сингх: "Мы продолжим передавать пакеты, они просто становятся меньше. Поэтому мы очень просим Конгресс принять запрос с дополнительными ассигнованиями, который прислал президент, чтобы мы могли в дальнейшем удовлетворять потребности Украины на поле боя", - сказала представительница Пентагона.

Реклама:

Детали: Она уточнила оценки, озвученные накануне Белым домом, отметив, что США уже использовали более 95% из общей суммы $62,3 млрд, которые были выделены на поддержку Украины с начала полномасштабного вторжения РФ. Сингх напомнила, что администрация уже использовала все фонды Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) и имеет в резерве еще около $1 млрд на пакеты PDA.

Кроме того, по ее словам, Украина полагается на поддержку других стран: "В прошлом месяце мы имели встречу контактной группы (в формате "Рамштайн" - ред.), в середине ноября будет еще одно заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Союзники и партнеры продолжают поддерживать Украину, мы продолжаем поддерживать Украину тем, что ей нужно в борьбе".

Темы: СШАвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пентагон не нашел достоверных доказательств хищения американского оружия в Украине

Жестокий разгон Майдана: суд отменил обвинительный приговор экс-беркутовца Марчука

Отмена моратория: в Yasno начнут отключать должников от электричества с конца января

обновленоКабмин собрался внепланово и отозвал законопроект по мобилизации – источники

Сийярто анонсировал встречу с Кулебой в Ужгороде, в МИД подтвердили

Разминирование Черного моря: Турция, Болгария и Румыния подписали соглашение

Все новости...
США
Госдеп США одобрил продажу танков Abrams Румынии на сумму $2,5 млрд
Пентагон: Новый "Рамштайн" планируют провести в середине ноября
В четверг военных США на Ближнем Востоке атаковали четыре раза
Последние новости
00:30
Минобороны Молдовы раскрыло правду об "инструкторах НАТО", которые мерещатся РФ
00:14
Белый дом о необходимости помощи Украине: Является острой, особенно в зимние месяцы
23:40
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:34
Экономические новости 11 января: рост ВВП, Белый дом поддерживает конфискацию активов РФ в пользу Украины
23:25
Согреваемся правильно: что делать, чтобы не простудиться после мороза
23:09
Пентагон не нашел достоверных доказательств хищения американского оружия в Украине
22:45
Отключение электричества должникам не будет одномоментным и внезапным – Yasno
22:35
Почти 3 тонны наркотических веществ изъяла полиция за 2023 год
22:10
США наложили санкции на россиянина, который помогал возить в Украину "вагнеровцев"
21:52
Жестокий разгон Майдана: суд отменил обвинительный приговор экс-беркутовца Марчука
Все новости...
Реклама: