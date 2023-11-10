Пакеты оборонной помощи Украине станут меньше – Пентагон

США продолжат в ближайшей перспективе выделять пакеты оборонной помощи Украине в рамках президентских полномочий (PDA), они просто станут меньше. При этом Пентагон призывает Конгресс принять дополнительное финансирование как можно скорее.

Источник: заместитель спикера министерства обороны США Сабрина Сингх, "Укринформ"

Прямая речь Сингх: "Мы продолжим передавать пакеты, они просто становятся меньше. Поэтому мы очень просим Конгресс принять запрос с дополнительными ассигнованиями, который прислал президент, чтобы мы могли в дальнейшем удовлетворять потребности Украины на поле боя", - сказала представительница Пентагона.

Реклама:

Детали: Она уточнила оценки, озвученные накануне Белым домом, отметив, что США уже использовали более 95% из общей суммы $62,3 млрд, которые были выделены на поддержку Украины с начала полномасштабного вторжения РФ. Сингх напомнила, что администрация уже использовала все фонды Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) и имеет в резерве еще около $1 млрд на пакеты PDA.

Кроме того, по ее словам, Украина полагается на поддержку других стран: "В прошлом месяце мы имели встречу контактной группы (в формате "Рамштайн" - ред.), в середине ноября будет еще одно заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Союзники и партнеры продолжают поддерживать Украину, мы продолжаем поддерживать Украину тем, что ей нужно в борьбе".