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У Латвії екс-депутата Сейму засудили до 8,5 року позбавлення волі за шпигунство на користь Росії

Олена ІвашківП'ятниця, 10 листопада 2023, 01:37
У Латвії екс-депутата Сейму засудили до 8,5 року позбавлення волі за шпигунство на користь Росії
Яніс Адамсонс, фото lsm.lv

Ризький міський суд у Латвії позбавив волі на 8,5 року екс-депутата Сейму Яніса Адамсонса. Його звинуватили у шпигунстві на користь Російської Федерації, шахрайстві, а також придбанні та зберіганні вогнепальної зброї та боєприпасів без дозволу.

Джерело: LSM.lv 

Деталі: Другого обвинуваченого, громадянина Росії Геннадія Силонова, також було визнано винним і засуджено до семи років і шести місяців позбавлення волі з двома роками пробаційного нагляду.

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Обидва обвинувачені продовжують заперечувати свою провину і збираються оскаржити вирок.

Пряма мова судді Ризького міського суду Ерленса Ернстсонса: "У справі встановлено, що Яніс Адамсонс незаконно, систематично та цілеспрямовано збирав та передавав через громадянина РФ та екс-співробітника КДБ Геннадія Силонова закриту інформацію, а також іншу інформацію іноземної організації, а саме розвідувальній службі, якою в даному випадку була Федеральна служба безпеки Російської Федерації Федерації. 

Геннадій Силонов ж здійснював незаконне збирання закритої інформації, а також незаконне збирання іншої інформації на користь і завдання вищезгаданих зарубіжних країн. 

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Серед цього була інформація, яка давала уявлення про роботу латвійських державних установ, правоохоронних органів та органів державної безпеки, а також містила інформацію про систему державної оборони".

Теми: Латвія
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