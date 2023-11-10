У Латвії екс-депутата Сейму засудили до 8,5 року позбавлення волі за шпигунство на користь Росії

Ризький міський суд у Латвії позбавив волі на 8,5 року екс-депутата Сейму Яніса Адамсонса. Його звинуватили у шпигунстві на користь Російської Федерації, шахрайстві, а також придбанні та зберіганні вогнепальної зброї та боєприпасів без дозволу.

Джерело: LSM.lv

Деталі: Другого обвинуваченого, громадянина Росії Геннадія Силонова, також було визнано винним і засуджено до семи років і шести місяців позбавлення волі з двома роками пробаційного нагляду.

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Обидва обвинувачені продовжують заперечувати свою провину і збираються оскаржити вирок.

Пряма мова судді Ризького міського суду Ерленса Ернстсонса: "У справі встановлено, що Яніс Адамсонс незаконно, систематично та цілеспрямовано збирав та передавав через громадянина РФ та екс-співробітника КДБ Геннадія Силонова закриту інформацію, а також іншу інформацію іноземної організації, а саме розвідувальній службі, якою в даному випадку була Федеральна служба безпеки Російської Федерації Федерації.

Геннадій Силонов ж здійснював незаконне збирання закритої інформації, а також незаконне збирання іншої інформації на користь і завдання вищезгаданих зарубіжних країн.

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Серед цього була інформація, яка давала уявлення про роботу латвійських державних установ, правоохоронних органів та органів державної безпеки, а також містила інформацію про систему державної оборони".