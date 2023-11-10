В Латвии экс-депутата Сейма приговорили к 8,5 годам лишения свободы за шпионаж в пользу России

Рижский городской суд в Латвии лишил свободы на 8,5 лет экс-депутата Сейма Яниса Адамсонса. Его обвинили в шпионаже в пользу Российской Федерации, мошенничестве, а также приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов без разрешения.

Источник: LSM.lv

Детали: Второй обвиняемый, гражданин России Геннадий Силонов, также был признан виновным и приговорен к семи годам и шести месяцам лишения свободы с двумя годами пробационного надзора.

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Оба обвиняемых продолжают отрицать свою вину и собираются обжаловать приговор.

Прямая речь судьи Рижского городского суда Эрленса Эрнстсонса: "В деле установлено, что Янис Адамсонс незаконно, систематически и целенаправленно собирал и передавал через гражданина РФ и экс-сотрудника КГБ Геннадия Силонова закрытую информацию, а также другую информацию иностранной организации, а именно разведывательной службе, которой в данном случае была Федеральная служба безопасности Российской Федерации Федерации.

Геннадий Силонов же осуществлял незаконный сбор закрытой информации, а также незаконный сбор иной информации в пользу и задачи вышеупомянутых зарубежных стран.

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Среди этого была информация, которая давала представление о работе латвийских государственных учреждений, правоохранительных органов и органов государственной безопасности, а также содержала информацию о системе государственной обороны".