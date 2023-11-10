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Сили оборони відбили понад 25 атак росіян біля Мар’їнки та Новомихайлівки − Генштаб

Ірина БалачукП'ятниця, 10 листопада 2023, 07:54
Сили оборони відбили понад 25 атак росіян біля Мар’їнки та Новомихайлівки − Генштаб
Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Російські окупанти вели штурмові дії на низці напрямків на сході країни, лише поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки на Донеччині українські воїни відбили понад 25 атак ворога.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 10 листопада у Facebook

Дослівно Генштаб: "Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 26 авіаційних ударів, здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах".

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Деталі: На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут Сили оборони відбили понад 25 атак.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили близько 10 атак окупантів в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Українські воїни стійко тримають оборону та завдають загарбникам значних втрат. Противник вів штурмові дії південно-східніше Новокалинового, Авдіївки, Первомайського Донецької області, де українські захисники відбили 9 атак ворога.

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На Шахтарському напрямку росіяни вели безуспішні штурмові дії південніше Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області.

На Лиманському напрямку росіяни вели штурмові дії біля Стельмахівки та Новоєгорівки Луганської області, успіху не мали.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де українські захисники відбили 7 атак противника.

На Запорізькому напрямку українські захисники відбили 4 атаки противника в районах Вербового та Роботиного Запорізької області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання українських військ на загрозливі напрямки.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 пункти управління, 4 артилерійських засоби та станцію радіоелектронної розвідки противника.

Теми: Донецька областьЛуганська областьЗапорізька областьГенштаб
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