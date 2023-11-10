Силы обороны отбили более 25 атак россиян возле Марьинки и Новомихайловки − Генштаб

Российские оккупанты вели штурмовые действия на ряде направлений на востоке страны, только вблизи Марьинки и Новомихайловки в Донецкой области украинские воины отбили более 25 атак врага.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 10 ноября в Facebook

Дословно Генштаб: "За прошедшие сутки произошло 69 боевых столкновений. В общем враг нанес 2 ракетных и 26 авиационных ударов, совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам".

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Детали: На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь Силы обороны отбили более 25 атак.

На Бахмутском направлении украинские воины отбили около 10 атак оккупантов в районах Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают наносить врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку. Украинские воины стойко держат оборону и наносят захватчикам значительные потери. Противник вел штурмовые действия юго-восточнее Новокалиново, Авдеевки, Первомайского Донецкой области, где украинские защитники отбили 9 атак врага.

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На Шахтерском направлении россияне вели безуспешные штурмовые действия южнее Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области.

На Лиманском направлении россияне вели штурмовые действия возле Стельмаховки и Новоегоровки Луганской области, успеха не имели.

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении оккупанты вели безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где украинские защитники отбили 7 атак противника.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили 4 атаки противника в районах Вербового и Роботино Запорожской области.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях россияне сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски украинских войск на угрожающие направления.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 пункта управления, 4 артиллерийских средства и станцию радиоэлектронной разведки противника.