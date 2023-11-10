Мінус 800 окупантів і 14 артилерійських систем − втрати Росії за добу

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу сили оборони ліквідували 800 загарбників, 14 ворожих артсистем та 3 ББМ.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.11.23 орієнтовно склали:

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особового складу − близько 309 520 (+800) осіб,

танків − 5 317 (+1) од,

бойових броньованих машин − 10 017 (+3) од,

артилерійських систем − 7 489 (+14) од,

РСЗВ − 877 (+2) од,

засобів ППО − 578 (+1) од,

літаків − 322 (+0) од,

гелікоптерів − 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 595 (+2) од,

крилатих ракет − 1 558 (+1) од,

кораблів/катерів − 20 (+0) од,

підводних човнів − 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 9 876 (+23) од,

спеціальної техніки − 1 060 (+1) од.

Дані уточнюються.