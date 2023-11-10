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Мінус 800 окупантів і 14 артилерійських систем − втрати Росії за добу

Ірина БалачукП'ятниця, 10 листопада 2023, 08:07
Мінус 800 окупантів і 14 артилерійських систем − втрати Росії за добу
Знищена російська техніка. Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу сили оборони ліквідували 800 загарбників, 14 ворожих артсистем та 3 ББМ.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.11.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 309 520 (+800) осіб,
  • танків − 5 317 (+1) од,
  • бойових броньованих машин − 10 017 (+3) од,
  • артилерійських систем − 7 489 (+14) од,
  • РСЗВ − 877 (+2) од,
  • засобів ППО − 578 (+1) од,
  • літаків − 322 (+0) од,
  • гелікоптерів − 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 595 (+2) од,
  • крилатих ракет − 1 558 (+1) од,
  • кораблів/катерів − 20 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 9 876 (+23) од,
  • спеціальної техніки − 1 060 (+1) од.

Дані уточнюються.

Теми: РосіявійнаГенштаб
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