Мінус 800 окупантів і 14 артилерійських систем − втрати Росії за добу
П'ятниця, 10 листопада 2023, 08:07
Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу сили оборони ліквідували 800 загарбників, 14 ворожих артсистем та 3 ББМ.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.11.23 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 309 520 (+800) осіб,
- танків − 5 317 (+1) од,
- бойових броньованих машин − 10 017 (+3) од,
- артилерійських систем − 7 489 (+14) од,
- РСЗВ − 877 (+2) од,
- засобів ППО − 578 (+1) од,
- літаків − 322 (+0) од,
- гелікоптерів − 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 595 (+2) од,
- крилатих ракет − 1 558 (+1) од,
- кораблів/катерів − 20 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 9 876 (+23) од,
- спеціальної техніки − 1 060 (+1) од.
Дані уточнюються.