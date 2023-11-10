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Минус 800 оккупантов и 14 артиллерийских систем − потери России за сутки

Ирина БалачукПятница, 10 ноября 2023, 08:07
Минус 800 оккупантов и 14 артиллерийских систем − потери России за сутки
Уничтоженная российская техника. Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки силы обороны ликвидировали 800 захватчиков, 14 вражеских артсистем и 3 ББМ.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.11.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 309 520 (+800) человек,
  • танков − 5 317 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин − 10 017 (+3) ед,
  • артиллерийских систем − 7 489 (+14) ед,
  • РСЗО − 877 (+2) ед,
  • средств ПВО − 578 (+1) ед,
  • самолетов − 322 (+0) ед,
  • вертолетов − 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 5 595 (+2) ед,
  • крылатых ракет − 1 558 (+1) ед,
  • кораблей/катеров − 20 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 9 876 (+23) ед,
  • специальной техники − 1 060 (+1) ед.

Данные уточняются.

Темы: РосcиявойнаГенштаб
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