Минус 800 оккупантов и 14 артиллерийских систем − потери России за сутки

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки силы обороны ликвидировали 800 захватчиков, 14 вражеских артсистем и 3 ББМ.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.11.23 ориентировочно составили:

Реклама:

личного состава − около 309 520 (+800) человек,

танков − 5 317 (+1) ед,

боевых бронированных машин − 10 017 (+3) ед,

артиллерийских систем − 7 489 (+14) ед,

РСЗО − 877 (+2) ед,

средств ПВО − 578 (+1) ед,

самолетов − 322 (+0) ед,

вертолетов − 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня − 5 595 (+2) ед,

крылатых ракет − 1 558 (+1) ед,

кораблей/катеров − 20 (+0) ед,

подводных лодок − 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 9 876 (+23) ед,

специальной техники − 1 060 (+1) ед.

Данные уточняются.