Минус 800 оккупантов и 14 артиллерийских систем − потери России за сутки
Пятница, 10 ноября 2023, 08:07
Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки силы обороны ликвидировали 800 захватчиков, 14 вражеских артсистем и 3 ББМ.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.11.23 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 309 520 (+800) человек,
- танков − 5 317 (+1) ед,
- боевых бронированных машин − 10 017 (+3) ед,
- артиллерийских систем − 7 489 (+14) ед,
- РСЗО − 877 (+2) ед,
- средств ПВО − 578 (+1) ед,
- самолетов − 322 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 5 595 (+2) ед,
- крылатых ракет − 1 558 (+1) ед,
- кораблей/катеров − 20 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 9 876 (+23) ед,
- специальной техники − 1 060 (+1) ед.
Данные уточняются.